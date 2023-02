SKI – MONDIAL – Mia Clerc 39e en Géant

Progression impressionnante. La Malgache Miali­tiana Clerc termine 39e sur cent-quatorze concurrentes à l’épreuve de Slalom Géant dames ce jeudi à la 47e édition des championnats du monde de ski alpin. Le sommet mondial se déroule du 6 au 19 février dans les stations françaises de Courche­vel et Méribel. Elle a réalisé un cumul 2:21:61. Lors de la première manche, Mia a parcouru la descente longue de 378m du Roc de Fer en 1:10:67 et la deuxième en 1:10:94. Au départ, elle occupait la 58e place mais après la première course, elle se propulsait déjà à la 45e puis 39e au terme de la deuxième avec une différence de +14:48 par rapport à la championne de l’épreuve, l’Américaine Shiffrin Mikaela (2:07:13). «Je suis si heureuse de la course d’aujourd’hui. Je voulais vraiment faire les championnats du monde Grand Slalom. J’adore cette discipline et les conditions étaient parfaites. Je me sentais prête pour cette journée» a-t-elle confié. Une habituée, Mia a participé pour la première fois au championnat du monde en 2019 et elle a été la porte-drapeau de Madagascar aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022. L’autre skieur porte-fanion du pays, Mathieu Neumuller qui est à sa première participation a été en lice hier à l’épreuve de Slalom Géant hommes.