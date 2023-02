RUGBY- SUPER COUPE – Guerre de leadership entre COSFA et FTM

Qui sortira vainqueur? Les amoureux de la balle ovale seraient comblés ce dimanche à partir de 15 heures lors de la super coupe de Mada­gascar opposant les militaires du COSFA et les rugby- men de FT Manjakaray au stade Makis à Andohata­penaka.

Ce sont les deux clubs les plus titrés de la capitale et la confrontation de dimanche sera un match pour déterminer qui d’entre les deux équipes aura la chance de mener le leadership du championnat national pour cette année 2023.

Avant 2018, les rugbymen de Manjakaray ont régné en maître sur le rugby malgache, ils ont remporté trois titres consécutifs : le titre de champion de Madagascar, la coupe du Président et la super coupe de Madagascar. Pour le match de dimanche, Jean Yves Rakoto un fervent supporteur de FT Manjakakaray a expliqué que « le règne des militaires du COSFA prendra fin ce dimanche. Sans la disqualification lors des huitièmes de finale du championnat de Madagascar l’année dernière, j’ai pensé que le titre de champion de Madagascar 2022 devait revenir à nous. Ce match de dimanche est une occasion pour nous les supporteurs de Manja­karay de démontrer que nous sommes les plus forts ».

Ascendance psychologique

Les points forts des dakarois (surnom donné aux joueurs de FT Manjakaray) sont les forces de leur trois-quarts et leur pack défensif. Le seul point faible c’est qu’ils tardent à entrer dans leur match.

Quant aux militaires de COSFA, ils ont dominé le rugby malgache depuis presque trois ans. Ils sont les champions de Madagascar en titre. Forts avec leur pack d’avant et rapide comme l’éclair, la super coupe de dimanche est une occasion pour les protégés de Rija Randrianari­son, coach de COSFA de démontrer aux amateurs de l’ovalie qu’ils sont les maîtres de la discipline.

Max Harinony, fidèle supporteur de COSFA, il a affirmé avec conviction que « nous sommes toujours prêts à relever des nouveaux défis. Nous sommes conscients que les joueurs de FT Manjakaray sont forts. De notre côté, nous ne laisserons pas passer la chance de remporter la super coupe pour montrer que les militaires sont taillés pour remporter des titres. Nous avons hâte d’y être ».

Quant aux deux coaches, ils n’ont qu’un seul objectif: remporter la super coupe pour prendre l’ascendance psychologique et morale de tous les adversaires pendant la saison 2023. « Il ne faut pas sous-estimer la force des militaires. Nous avons déjà des stratégies pour les mettre à terre. Nous voulons montrer aux yeux de tous que nous sommes le numéro un de l’ovale à Mada­gascar », confie Heriniaina Rarivoson, coach de FT Manjakaray. De son côté, Rija Ramaroson, coach de COSFA a expliqué que « nous nous sommes bien préparés pour remporter la victoire ce dimanche. Ce ne sera pas un match facile, le seul mot d’ordre ce sera la victoire et rien que la victoire ».