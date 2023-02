NORMES – Les aéroports d’Ivato et Nosy Be purifiés

Une bonne nouvelle. Ravinala Airports, gestionnaire des aéroports internationaux d’Antananarivo et de Nosy Be, se réjouit d’avoir obtenu le niveau 1 de «la cartographie» de l’Airport carbon accreditation, ACA, pour les aéroports d’Antananarivo et de Nosy Be. Initié en premier lieu par l’Airport council international Europe, l’ACA s’est imposé comme le standard officiel de l’industrie pour la certification des aéroports en matière de gestion des émissions de carbone. Il fournit aux aéroports un cadre commun pour la gestion active du carbone avec des objectifs mesurables. Cette accréditation a été obtenue grâce à la Direction qualité et Responsabilité sociétale de l’entreprise, RSE, particulièrement par Marius Razafimahatratra, Responsable environnement et gestion des risques et toutes les autres parties prenantes ayant contribué à la réalisation de cet objectif. Cette accréditation est une fierté pour l’entreprise et le pays car les aéroports internationaux d’Antananarivo et de Nosy Be sont les premiers à recevoir cette certification à Madagascar. «Cette reconnaissance est entièrement en phase avec la vision de Ravinala Airports de Devenir un opérateur aéroportuaire de référence dans l’océan Indien d’ici 2025 et un de nos engagements en terme de RSE qui est «tendre vers des opérations à zéro impact sur l’environnement» se félicite Marius Razafimahatratra.