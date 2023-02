MIGRATION – Les ruraux se ruent vers la capitale pour trouver mieux

Le Directeur Régional de l’OIM pour l’Afrique Australe rend une visite de courtoisie à la Commune Urbaine d’Antananarivo. Une occasion de renforcer l’engagement en faveur de la gouvernance de la migration.

Clarisse Hantaharimanga originaire de Manjakandriana a décidé de migrer vers le centre ville pour trouver du travail. Avant d’arriver à Tana, elle a fait diverses activités comme l’agriculture ou encore l’élevage mais ces activités n’auraient rien apportées à sa famille. Actuellement elle vit à Andohatapenaka avec sa petite famille. Elle est maintenant couturière dans la capitale mais cette activité n’est pas rentable. « Je n’arrive pas à gagner assez d’argent. Il est difficile d’arrondir les fins de mois actuellement », explique-t-elle. Comme Clarisse, de nombreuses familles décident de partir du monde rural pour trouver une nouvelle vie bien plus confortable pour leur famille. Dans la capitale, le nombre de population actuelle dépasse largement la capacité d’accueil pour les migrants. « On note qu’Antananarivo ne peut accueillir que près de trois cent mille quatre cents, alors qu’on a deux millions à Antananarivo. Des efforts ont été déployés afin de désengorger la capitale », indique Elia Ravelomanantsoa, Directeur de l’art, culture et vie communautaire au niveau de la CUA. La CUA a réitéré son engagement par rapport aux besoins pressants en termes de gestion et gouvernance de la migration dans la ville des Milles.

Plus d’engagement

Pour ce faire, le Directeur Régional de l’Organisation Internationale pour les Migrations, OIM, pour l’Afrique Australe, M. Ashraf El-Nour, est en visite officielle à Madagascar. Durant cette semaine, il a rencontré plusieurs partenaires techniques et financiers ainsi que des contreparties nationales parmi lesquelles la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA). Antananarivo, à travers le projet intitulé « Intégration de la migration dans le développement urbain durable et inclusif à Antananarivo », financé par le Fonds de l’OlM pour le Développement. Parmi les composantes du projet, une initiative pilote lancée par la CUA avec l’appui de ce fonds a permis de mettre en place une application d’enregistrement des nouveaux arrivants dénommée « Tongasoa eto larivo ». Délaissée par la majorité des Fokontany à cause de la lourdeur du processus administratif basé sur le papier, cette application permettra de revitaliser le « Bokim-bahiny » mais en version numérique. Au cours de cette visite de courtoisie, la CUA a démontré au Directeur Régional l’utilisation de cette application. De son côté , le Directeur Régional a mentionné les perspectives d’intervention de l’OIM à Madagascar dans les prochaines années à travers les renforcements de capacités des contreparties nationales en termes de : réponses humanitaires, dispositions de données relatives à la thématique migration, gestion des frontières, gestion des risques et catastrophes, implication de la diaspora dans le développement du pays, etc. Durant cette rencontre, les deux entités ont réitéré l’importance de la coopération entre l’OIM et la CUA et leur volonté de la poursuivre dans les prochaines années.