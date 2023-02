MÉTÉO – Le Centre-Est en ligne de mire

Plus que quelques jours avant l’atterrissage probable de Freddy, sur nos côtes. La vigilance verte est lancée pour les habitants des régions du Centre-Est.

Alerte en cours pour les habitants du Centre-Est. La prévision de la Direction générale de la Météorologie estime un impact direct sur les littoraux Centre-Est, d’ici mardi ou mercredi. «Il n’y a pas de point d’impact précis, pour le moment. Mais les habitants des régions d’Analanjirofo, d’Atsinanana, de Vatovavy, de Fitovinany et du Sud-Est sont priés d’appliquer les prescriptions d’avertissements», indique Lovandrainy Ratovoarison, prévisionniste auprès de la Direction générale de la Météorologie, hier.

Freddy risque d’atterrir sur nos côtes avec des fortes pluies et des puissantes rafales. Hier à 16 heures, il a été au stade de cyclone tropical intense, avec un vent de 200 km à l’heure et des rafales de 285 km à l’heure. «Les prévisions sont encore floues, mais Freddy peut rester à ce stade, lorsqu’il touchera nos côtes», alerte ce prévisionniste. Le Bureau national de la Gestion des risques et catastrophes (BNGRC) est confiant. «Le niveau de préparation est élevé. Elle suit le plan de contingence», déclare le lieutenant-colonel, Fabien Aritiana Faly, coordinateur général des projets auprès du BNGRC. Des vivres, des kits Wash et des stocks de médicaments, des vedettes pour des éventuelles évacuations et sauvetages seraient déjà disponibles à Analanjirofo, à l’Est, à Manakara ou encore à Farafangana. Par ailleurs, le contrôle des sites d’hébergement des sinistrés et les sensibilisations sont déjà en cours. Des agents du BNGRC ont été envoyés dans les zones inaccessibles. Le numéro vert 930 est, également, fonctionnel, pour relayer les informations nécessaires, en cas de cyclone.

Le BNGRC ambitionne d’améliorer le système d’information, en utilisant les technologies. «Notre souhait est qu’il y ait zéro blessé et zéro décès. Mais les prises de risque de certaines personnes ne reposent pas sur le niveau de préparation. D’après nos expériences, il y a toujours des personnes qui ne suivent pas les instructions», enchaine la source.Ce weekend, Freddy qui a été localisé à plus de 2 900 km des côtes Est de nos côtes, hier, n’aura pas encore d’impact sur le temps à Madagascar. Les conditions météorologiques en mer vont commencer à se dégrader à compter de la nuit du lundi 20 février, suite à l’arrivée prévue des houles cycloniques générées par Freddy.