JEUX DES ILES – STAGE – Les pongistes et badistes se préparent en Chine

La deuxième vague des sportifs qui vont suivre le stage de quatre mois en Chine s’est envolée hier. La délégation est composée de neuf pongistes et neuf badistes. La fédération du tennis de table a sélectionné cinq garçons et trois filles accompagnés d’un entraineur pour bénéficier de ce stage de haut niveau. Même effectif et composition pour la fédération du badminton. Ce stage entre dans le cadre de la préparation aux XIès jeux des Iles sur le sol malgache, mais aussi en vue des autres compétitions internationales à venir. «Nos critères de sélection ont été basés sur les derniers championnats nationaux. La plupart de ces stagiaires sont les champions et vice-champions mais vu que certains ne pourront pas y rester pendant quatre mois à cause de leur travail, les troisièmes ou même quatrièmes au classement national ont pris leur place» clarifie Jean Aimé Ravalison, président de la fédération malgache de badminton. La fédération du tennis de table a plutôt priorisé les jeunes outre les élites. Tahiry Rakotoarisoa, directeur techni­que national a précisé que «nous avons pris en compte le classement au dernier critérium national mais aussi les jeunes performants». Les expatriés performants et les meilleurs locaux intégreront plus tard la sélection nationale en vue des jeux. «Un test de classement déterminera la liste des porte-fanions du pays» souligne le DTN. Quarante sportifs et quatre encadreurs, sans compter l’équipe du ministère de la Jeunesse et des Sports suivent donc le stage en Chine. D’autres athlètes vont encore prochainement partir au Kenya et au Sénégal, et des haltérophiles en Tunisie. Ce n’est que le côté préparation des athlètes mais plus d’un se demande où en est-on côté infrastructures de compétition à six mois des jeux ? S