FOOTBALL – ORANGE PRO LEAGUE – Six clubs au sprint pour le fauteuil du leader

Place à la sixième et avant-dernière journée de la phase aller de l’Orange Pro League ce week-end. La course à la première place sera très disputée pour la conférence Sud.

Coude à coude. Cinq clubs sont tous crédités de sept points dans la conférence Sud après la cinquième journée de l’Orange Proleague phase aller. Seul Mama FC caracole en tête avec un cumul de huit unités après sa victoire 3 à 1 contre Jet Kintana ce week-end. Six clubs sont donc en course pour la première place ce week-end comptant pour la sixième journée, l’avant-dernière de la phase de groupe aller.

Les assureurs joueront ce dimanche contre l’Elgeco Plus quatrième au classement (7 points) dans son jardin. Dauphin du groupe, CFFA sera en déplacement et affrontera Zanakala FC, cinquième de la conférence, sur son terrain à Ampasam­bazaha à Fianarantsoa. Les deux formations comptent sept points chacune. Et Disciples FC, troisième du groupe sera opposé à Jet Kintana, classé sixième à l’Elgeco Plus stadium au By-Pass. La course au sommet à la veille de la fin de phase aller est donc très attendue.

Duo de tête

Dans la conférence Nord, les deux leaders vont s’affronter ce dimanche. Le dauphin du groupe, l’Uscafoot qui compte neuf points accueillera ce dimanche à domicile au stade d’Alarobia Fosa Juniors FC, leader intouchable avec ses quinze points.

«Nous allons jouer sur son terrain. Uscafoot est l’unique équipe ayant l’habitude de s’entrainer sur une pelouse naturelle. Ce match ne va pas être facile car ce club a de bons éléments … De notre côté, nous allons bien nous préparer pour assurer la victoire et engranger des points car la suite de la compétition reste encore longue» souligne le coach des Fosa, Franck Rajaonarisamba.

«Nous tacherons d’assurer la victoire pour pouvoir conserver notre position actuelle» confie pour sa part l’entraîneur du club hôte, Henintso­a­narivo Andry Hildecoeur. À la troisième place avec huit points, Cosfa jouera contre l’AS Fanalamanga, septième crédité de 7 points à Mahitsy. Le leader de chaque conférence à l’issue de la phase se dessinera donc ce week-end.

Programme 6e journée

Samedi 18 février:

14h30: Ajesaia-Tia Kitra FC (Ambo­hidratrimo)

14h30: Cosfa-AS Fanalamanga (Mahitsy)

14h30: Disciples FC-Jet Kintana (By-Pass)

Dimanche 19 février:

14h30: Uscafoot-Fosa Juniors FC (Alarobia)

14h30: TFFC-ASA Diana (Ambohi­dratrimo)

14h30: Zanakala FC-CFFA (Fiana­rantsoa)

14h30: Dato FC-3FB Toliara (Manakara)

14h30: Elgeco Plus-Mama FC (By-Pass)