CYBERCRIMINALITÉ – Le Préfet de Mahajanga dépose une plainte

De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux tels que le Facebook sont victimes d’usurpation d’identité ces derniers temps. Plusieurs comptes sont piratés et des escroqueries d’argent sont constatées dans la majorité des cas. Le Préfet de Mahajanga, Lahinaina Fitiavana Ravelomahay, figure parmi les victimes. Cette personnalité n’utilise même pas le réseau social Facebook, mais grande fut sa surprise car un compte est ouvert à son nom actuellement. Plusieurs membres de son entourage ont reçu une demande d’argent à hauteur de 50 000 ariary minimum. Soi-disant qu’il est occupé à recevoir des visiteurs et qu’il ne peut pas bouger de son bureau. Il a été mis au courant par des proches pour l’en avertir de cette escroquerie. Un signalement a été effectué. Une plainte a été ainsi déposée auprès de la police cybercriminalité. Des pasteurs de l’église réformée de la Fjkm sont en grande partie victimes de cette usurpation d’identité. Des particuliers et des personnalités sportives ont eu le malheur de croire à l’escroc et ont viré une forte somme. Comme c’était le cas d’un entraîneur international de basket-ball résidant à Tana. Il a envoyé cent mille ariary à une « soi-disant », amie sur Facebook, alors que celle-ci était malade et n’a jamais envoyé une demande d’argent. « Je ne m’étais pas rendu compte que mon compte a été piraté car j’ai été hospitalisée. Le pirate a pu pénétrer dans mon compte et a suivi toutes mes discussions dans ma boîte de message privé. Il savait alors que j’étais malade et a envoyé des demandes d’argent chez plusieurs de mes amis. Une amie habitant à Ambanja a envoyé deux cent mille ariary, ainsi que l’entraîneur de basket-ball », a déploré Julienne Ravaonatonina, opérateur économique, une des victimes en décembre dernier. L’utilisation de Facebook requiert une grande prudence aujourd’hui, les connexions en lieu public tels que les cybers sont très dangereuses. Il ne faut jamais oublier de se déconnecter complètement. Les mots de passe devront aussi être très sécurisés et robustes.