ANTANANARIVO – Les activités orageuses laissent des dégâts considérables

La circulation à proximité d’Anosy et de Mahamasina a été perturbée, hier après-midi. Plusieurs arbres autour du lac Anosy se sont effondrés, des panneaux publicitaires sont tombés, les rues se sont transformées en un lit de rivière. Des activités orageuses ont déraciné ces arbres et ont provoqué la montée des eaux dans ces quartiers. Selon des témoignages, des vents forts ont frappé Anosy et Mahamasina, et des grêles sont tombées, pendant plusieurs minutes. Ces dégâts n’étonnent pas des riverains. «C’est normal. Il n’y a plus de canalisations dans ces quartiers. Elles ont été bouchées par ces nouvelles constructions», pestent nos sources. L’eau est, également, montée dans les rues d’Andravoahangy et de Besarety, hier. Les piétons ont été contraints de se déplacer avec des charrettes, pour éviter le contact de l’eau, probablement, infectée. Les habitants de ces quartiers regrettent le fait qu’il n’y ait pas de solutions. «Il y a eu des travaux de curage, mais l’eau continue à monter, chaque fois qu’il pleut», lancent-ils. Des habitants d’Antananarivo appréhendent l’arrivée de Freddy, face aux dégâts des dernières activités orageuses. Ils craignent que ce cyclone laisse d’importants dégâts, dans la capitale. Pour se préparer à toute éventualité, et aux risques potentiels, la Commune urbaine d’Antananarivo a décidé de fermer les jardins d’Anosy et d’Ambohijatovo, ce weekend.