Zones pépinières industrielles – Une usine de transformation de tomates à Ambositra

Ambositra a accueilli hier le ministre Edgard Razafindravahy. La transformation des tomates a été au centre de la rencontre avec les forces vives.

Situé à 258 km de la capitale, le district d’Ambositra, de la région Amoron’i Mania, est très connu à travers ses sculptures et l’art Zafimaniry. Mais les Betsileo sont également des agriculteurs acharnés. La preuve, la commune d’Andina, à 20km au Sud-Ouest de la ville d’Ambositra, est une des communes productrices de tomates dans ce district. Pendant la haute saison, d’avril à octobre, 3 à 5 camionnettes d’une capacité de 3 à 5 tonnes transportent des tomates pour approvisionner le marché hebdomadaire. « Produits très périssables, les tomates sont vendues à bas prix selon la loi de l’offre et de la demande. Outre les produits exportés vers Fianarantsoa, Manakara et Antananarivo, des tonnes de tomates périssent sur place », selon le directeur régionale de la MICC (DRICC) Amo­ron’i Mania, Randrianarijaona Amélie Yolande.

Face à cette triste situation, le ministre Razafin­dravahy Edgard apporte une solution à travers le projet de mise en place de zones pépinières industrielles, par l’implantation d’une usine de transformation de tomates. «Ambositra sera le troisième district bénéficiaire de ce type de projet ,après Betafo et Ambatondrazaka. C’est une source de revenus rapides et durables, que ce soit pour les producteurs ou la région », a déclaré le ministre.

État déplorable de la route

Dans le cadre de la réalisation du projet, le ministre Edgard Razafindravahy a donné une consigne au DRICC. «Une visite de lieu sera organisée la semaine prochaine durant laquelle nous allons essayer de découvrir le bâtiment où sera installée la machine ainsi que les coopératives ou les associations qui gèreront l’usine», a-t-il précisé. Pourtant, l’état déplorable de la route s’avère un autre problème pour écouler les productions. Sur ce plan, le gouverneur de la région Amoron’i Mania a promis d’y voir de plus près. Soulignons qu’outre les tomates, la commune d’Andila est également connue par une variété d’oranger très sucré appelé « Voasary tantely », une production abondante qui cherche également des transformateurs.

Lors de sa visite à Ambo­sitra, une rencontre avec le gouverneur ainsi que les députés, les maires, les entrepreneurs, les représentants de coopératives et association s’est tenu à Antampon’i vinany