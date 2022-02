Transports aériens – Les prix des billets d’avion prennent de la hauteur

Un aspect peu évoqué. Sinon un sujet tabou. Mais qui plombe la relance des activités touristiques dans leur ensemble. Toutes déclinaisons confondues. Déjà qu’avant la crise sanitaire, la destination Madagascar a été plus ou moins boudée par le tourisme de masse à cause des prix rédhibitoires des billets d’avion. Aujourd’hui, les compagnies aériennes, clouées au sol des mois durant, rattrapent le temps perdu. Pour illustrer ces majorations conséquentes. Prenons un exemple. En 2009, en cette période considérée comme celle de la très basse saison, Tana-Paris-Tana, revenait entre 3 et 3,5 millions d’ariary. Aujourd’hui, un siège de la classe économique s’achète à 5 millions d’ariary, l’affaire à 6,5 millions et le business à 1 2 millions. D’autant, rappellent des nostalgiques, qu’en 2019, Air Madagascar a mis à la disposition de ses clients l’offre inattendue « Buy one get one free » ou BOGOF. Soit, deux personnes pouvaient voyager avec un seul billet d’avion, les taxes en sus, bien entendu.

Des professionnels des voyages imputent ces augmentations « au monopole de fait de trois compagnies autorisées à opérer sur la ligne TanaParis-Tana ». Ils comprennent aussi les soucis financiers des « requins du ciel », obligés de s’adapter avec la baisse sensible du nombre des passagers. Mais ils souhaitent l’ouverture de cette desserte à la concurrence africaine. Car le détour par Paris devient obligatoire avec les offres disponibles même pour ceux contraints de se rendre dans les pays africains. Pour des raisons professionnelles. Ces p rix deviennent astronomiques. Ils préfèrent opter pour la visioconférence.

Mais les autorités n’ont pas encore osé prendre le risque de multiplier les fréquences de vols. Pour limiter au minimum l’éventuelle propagation du coronavirus « importé », toujours présent, en dépit du nombre en baisse des contaminés et des décès. Alors que la vraie reprise des activités touristiques peut en dépendre. Avec la mise en service du nouveau terminal d’Ivato et l’ouverture des hôtels sous le pavillon d’enseignes internationales, l’image attractive du pays a changé. Aux yeux des touristes potentiels. Ce, malgré les photos chocs des sinistrés qui… inondent les réseaux sociaux.