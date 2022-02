Toliara – Le complexe industriel en démarrage

Une zone industrielle de 120 ha est prévue être mise en place à Ankoronga à l’entrée de la ville de Toliara. Le Projet de transformation agroindustrielle de la région Sud-Ouest (PTASO) a été officiellement annoncé en décembre 2020.

Un projet étatique en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD), qui permettra de promouvoir les chaines de valeur agricoles telles que le riz, les tomates, le pois de cap, le maïs, le manioc, les produits halieutiques et les petits ruminants. Le projet est en démarrage. « Le personnel clé pour la coordination et la gestion du projet est déjà recruté. Des descentes sur Toliara s’organisent. La construction du bâtiment proprement dit est prévu pour 2023 », explique Gaëtan Ramindo, directeur général de l’Industrie auprès du ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC).

Un volet sur le développement de l’entrepreneuriat féminin en appui à l’opérationnalisation de la zone industrielle commence cette année « Il faut renforcer les entreprises locales pour qu’elles puissent bénéficier des avantages du projet. La filature et le tissage du coton menant vers la confection et l’habillement sont en étude pour compléter les produits à transformer et la chaine de valeurs », précise le DG.

Des centres agri-buisiness seront installés à Ankililoaka et Tanandava. Des projets d’amélioration des infrastructures de production agricoles tels que les périmètres irrigués et les fermes aquacoles concernent le projet PTASO.