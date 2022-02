Rapt de Djivan Riwan – Deux femmes et cinq hommes devant le Parquet

Sept individus, présumés auteurs et complices du kidnapping du petit garçon Djivan Riwan, ont été présentés au Parquet, hier. Le pot-aux-roses est découvert.

Aux dernières nouvelles du kidnapping du petit Djivan Riwan, ses présumés ravisseurs ont été traduits au Parquet, au tribunal de première instance d’Antana­narivo, hier. Leur passage devant le juge d’instruction s’est poursuivi jusqu’à tard. La décision judiciaire sera certainement connue ce jour.

Il y a deux femmes et cinq hommes, dont un métis chinois, supposée cerveau de l’affaire, a-t-on indiqué. De fil en aiguille, les limiers de la section des recherches criminelles de la gendarmerie sont parvenus aux principaux suspects. Tout est parti de la découverte de l’enfant, le 8 février, du côté d’Ambatobe. Une femme aurait retrouvé Riwan dans la rue ce soir-là et l’a raccompagné jusqu’au commissariat du huitième arrondissement. De là, tout le monde s’est contenté du retour du garçonnet auprès des siens et de l’histoire de forte récompense promise. Or, c’est vraiment là que l’enquête devait tirer sa source.

La femme témoin a été auditionnée par les gendarmes. Elle a été trahie par ses réponses décousues et a fini par passer aux aveux.

Filatures

Elle aurait été payée pour prendre soin de l’enfant et le relâcher lorsque l’étau s’est resserré autour d’eux. Elle aurait fait semblant d’être une bonne personne ayant rencontré et remis l’enfant à la police qui était, pour sa part, très fière. Cités, deux autres suspects se sont faits cueillir à Ankadifotsy et à Andravoahangy. Les filatures se sont avérées fructueuses. L’autre femme travaillait dans un cash point. Le téléphone utilisé par les ravisseurs pour appeler et demander une rançon à la famille de l’otage lui appartient. Ils auraient proféré des menaces contre les proches de Riwan s’ils continuaient de partager leur appel à témoins. D’après d’autres informations glanées, aucune rançon n’a été versée en échange de la libération du petit garçon.

L’enlèvement a eu lieu le lundi 7 février à Ambodi­voninkely Ambohimanarina. Le gang armé a pulvérisé du gaz au visage du concierge avant d’attraper Djivan Riwan, âgé seulement de 3 ans. Il l’a libéré le lendemain où le ratissage battait son plein.