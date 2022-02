Enseignement – Le Japon transmet son savoir-faire en matière de développement

Un programme de séries de cours intensifs sur les études japonaises sera octroyé au niveau de l’Université d’Antananarivo, c’est le fruit de la collaboration entre l’Université d’Antananarivo et le JICA. Le Japon, à travers la JICA, partage ses expériences en matière de modernisation pour l’étendre aux jeunes leaders de Madagascar. Ce programme est dédié aux étudiants, fonctionnaires ou autres personnes désireuses de suivre la formation.

À travers le JICA Chair, trois cours seront dispensés par trois professeurs de l’université du Japon à travers ce nouveau programme. « C’est une réelle opportunité. Le long chemin qui a mené le Japon vers le développement doit servir de modèle pour Madagascar », indique le président de l’Université d’Anta­nanarivo, Mamy Ravelomanana. Ainsi, à partir du 3 mars, le premier cours en visio-conférence sera donné depuis le Japon par le professeur Shinichi KITAOKA.

Le cours portera sur le thème « Début de la modernisation du Japon, la révolution Meiji ». Le professeur Kitaoka est le président de la JICA, mais également professeur émérite de l’Université de Tokyo. Durant son intervention, le professeur va partager son analyse sur la signification de cet évènement dans le monde et dans l’histoire du Japon.

La discussion sera ouverte aux grands publics. « Les cours seront divisés en deux parties. Il y aura un cours en présentiel et un autre en ligne. Il s’agit d’une série de cours intensifs cherchant à faire connaître aux pays comme Madagascar les expériences de Japon en termes de développement », indique le docteur Herinjatovo, coordonnateur général. «Pour cette année universitaire, deux autres cours sont également prévus sur le thème de l’expérience du Japon en termes de développement et sa coopération avec l’Afrique. Il s’agit d’un cours livré par le docteur Motoki Takanashi, un professeur de l’Université de Kyoto. Il parlera de l’approche diplomatique du Japon ainsi que de l’importance du contexte culturel et historique, propre à chaque pays. Le troisième cours sera axé principalement sur la modernisation et l’éducation au Japon au mois de mai 2022.