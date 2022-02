Éducation – L’achèvement du programme scolaire incertain

Les enseignants sont pessimistes. Il serait impossible d’achever le programme scolaire, en cette année scolaire. « Les enseignants ne sont pas des magiciens. Avec la division d’une classe en deux groupes, nous sommes obligés de terminer en deux semaines, ce qui doit être fait en une. Nous avons déjà eu de nombreux jours d’interruption de cours, suite aux intempéries et à l’épidémie de coronavirus », déplore un professeur de mathématiques dans un lycée public de la ville d’Antanana­rivo, hier.

Pour les plus optimistes, le programme scolaire sera achevé à 80%, « s’il n’y a plus de suspension de cours, jusqu’ à la fin de l’année scolaire ». Les plus pessimistes ont parlé de 60%. Cela, malgré les rattrapages prévus durant la pause du 28 février au 5 mars ou durant les vacances de Pâques. « Je n’ai pas encore terminé la moitié du programme scolaire, en ce moment. Il ne me reste que quatre mois, alors que j’ai encore besoin de trente quatre semaines, soit de huit mois, si on continue avec le cours alterné, jusqu’à la fin de l’année scolaire », souligne une enseignante dans un collège d’enseignement général (CEG) à Antananarivo. « On ne peut pas faire du forcing. On doit suivre le rythme des élèves », indiquent ces enseignants.

Les enseignants soulignent qu’ils doivent, en même temps, combler des lacunes. Les précédentes années scolaires ont déjà été perturbées par l’épidémie de peste, l’épidémie de coronavirus, les intempéries et les grèves des enseignants. L’enseignement a été perturbé pendant plusieurs semaines, voire, des mois, depuis 2017. « Hier, mes élèves de la classe de Terminale m’ont confié qu’ils ont l’impression d’avoir sauté les classes de seconde et première et ont tout de suite atterri en Terminale, après le BEPC. Ils leur manquent beaucoup de connaissances », affirme l’enseignant de mathématiques. « Notre objectif est de s’assurer que les élèves obtiennent, au moins, la note minimum de 10/20 » enchaîne la source. Les enseignants proposent que les vacances soient supprimées pour combler toutes les lacunes.