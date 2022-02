Coopération – Amy Hyatt chez Sophie Ratsiraka

Compréhension mutuelle. Comment faire profiter aux produits artisanaux malgaches les avantages offerts par l’AGOA? Ces préoccupations légitimes ont été au centre de discussions entre Sophie Ratsiraka, ministre de l’Arti­sanat et des métiers et Amy Hyatt, chargée d’Affaires de l’ambassade américaine, hier aux 67 hectares. Sophie Ratsiraka a multiplié ces derniers jours, les actions visant à valoriser les métiers d’artisans. Souvent laissés à côté des grandes préoccupations économiques et financières. Avec la CNaPS, la Direction générale des impôts, et le programme Fihariana, la BNI Madagascar, elle a pu rassembler toutes les compétences requises pour mieux ciseler une filière longtemps cabossée.