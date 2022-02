Consommation – L’approvisionnement et les contrôles par le MICC se poursuivent

Contre l’inflation. Le ministère de l’Industrialisa­tion, du commerce et de la consommation (MICC) continue d’approvisionner et de contrôler les prix des produits de première nécessité sur les marchés, dont le ravitaillement vary Tsinjo de tous les districts. Un navire transportant 510 tonnes de vary Tsinjo a quitté Toama­sina hier pour Antsiranana I, et un autre navire la semaine prochaine avec 760 tonnes dans ses cales pour Ambilobe. Par ailleurs, l’ouverture des « Tsena Mora » dans de nombreux districts s’est effectuée aussi cette semaine notamment ceux touchés par le passage des cyclones.

Les contrôles exécutés par les directions régionales du MICC (DRICC) continuent. Dans la région de Melaky, il existait un partenariat entre l’Association de défense des droits des consommateurs et la DIRCC. Une formation sera dispensée par la DIRCC aux membres de l’associa tion la semaine prochaine.

Outre les PPN, les DRICC procèdent également aux contrôles des équipements utilisés par les commerçants, tels que les balances et les poids. La DR ICC de Bongolova a minutieusement inspecté et surveillé, hier, la qualité des produits utilisés par les paysans pour l’agriculture et l’élevage et a également vérifié leurs dates de péremption.