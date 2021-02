Religion – Les catholiques entament 40 jours de jeûne

Depuis hier les catholiques sont en carême. Quarante jours de jeûne et de privations.

Est-ce que la tradition du carême est encore bien respectée par les fervents catholiques ? Il semblerait que à en juger la fréquentation des églises depuis hier, mercredi des cendres qui marque quarante jours de jeûne.

« Les quarante jours du carême signifient beaucoup de choses selon la Bible. Ils représentent par exemple les quarante jours de pluie diluvienne qui ont provoqué une inondation du temps de Noé. Ils rappellent également les quarante jours passés par les enfants d’Israel dans le désert. » précise monseigneur Ludovic Rabenantoandro, vicaire général du diocèse d’Antananarivo.

Le carême est compris entre le mercredi des cendres et trois jours avant Pâques. Le fait de mettre du cendre sur le front marque la repentance.

Trois principales choses doivent être observées par les catholiques pendant le carême. Ils doivent d’abord consacrer plus de temps à la prière. Voilà pourquoi les églises préparent une messe le ma tin comme le soir. Ensuite, c’est un moment d’abnégation et de jeûne. Le dernier et pas des moindres est la preuve d’amour pour son prochain.

« Les chrétiens se montrent généreux et aident ceux qui sont dans la nécessité pendant cette période. Pâques signifie victoire avec le Christ » rajoute le vicaire général d’Antananarivo.

Les catholiques renouent donc avec Pâques ce t te année. En 2020 la célébration des fêtes pascales avait été annulée en raison de l’épidémie de Covid-19. La situation s’est plus ou moins améliorée actuellement même si le coronavirus est toujours là et que les mesures barrières doivent être respectées. Ce qui est certain c’est que les églises seront prises d’assaut par les fidèles quelle que soi la situation sanitaire.