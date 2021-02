Éboulement de rocher – Deux cent quatre-vingt personnes en danger à Tsarahasina

Les précipitations incessantes continuent de faire des dégâts, dans la commune d’Ambohimangakely, fokontany Tsarahasina, district d’Antananarivo Avaradrano, où un grand rocher de 100 tonnes est tombé, hier vers midi. Les habitants de ce fokontany ont été pris de panique après cet incident. Ce grand rocher se situe dans une carrière de ce fokontany, les pluies de ces derniers jours ont accéléré le processus de détachement de ce grand rocher. Il y a deux ans, le rocher était parmi les plus dangereux. Aucun blessé et ni dégât matériel n’ont été dénombrés par le BNGRC. Pour éviter tout danger, les autorités négocient le déplacement provisoire des habitants. « Nous sommes actuellement en pourparler avec la population avec le fokontany qui est l’autorité locale. Cette rencontre a pour but d’inciter les personnes en danger à se déplacer provisoirement afin d’éviter tout drame », explique le Général Elack Andriakaja, directeur général du BNGRC.