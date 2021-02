Antananarivo – La gestion des parkings revient à la CUA

Le contrat entre la commune Antananarivo et Easy Park en ce qui concerne la gestion des parkings dans la capitale vient d’être résilié. Le transfert de gestion eu lieu hier à l’Hôtel de ville. Après un an de négociation entre les deux parties, la rupture du contrat a été finalement annoncée. La gestion des parkings revient désormais à la Commune Urbaine d’Antananarivo. Et le transfert de gestion se présentera sur plusieurs points. Le matériel et équipements, le personnel, le savoir-faire seront compris dans le dit transfert. « La commune urbaine d’Antananarivo avait conclu un marché sur l’achat de matériel et équipements de l’Easy Park », soutient Naina Andriatsitohaina, maire de la CUA. Une cogestion sur quelques mois sera effectuée. « Le retrait de l’Easy Park de la gestion se fera progressivement.. Ainsi, les parkings de la capitale seront cogérés par les deux parties pour quelques mois, le temps que la manipulation et le savoir-faire en la matière soient maitrisés», rajoute-t-il.

Un grand soulagement pour les usagers ? La première étape annoncée durant ce transfert de gestion est le traitement des dossiers en attente. Ainsi, les amendes non payés et les dossiers afférents concernant les infractions seront traitées. « Nous allons communiquer ultérieurement sur les mesures prises par rapport à ces dossiers», explique-t-il. Par ailleurs, le maire de la commune urbaine d’Antananarivo avait néanmoins précisé que les tarifs en ce qui concerne les nouveaux parkings gérés ne feront pas l’objet d’une augmentation. Dans le cadre du système de digitalisation, le maire a annoncé hier la multiplication des places de parkings qui seront incorporés dans l’ancien système de digitalisation mis en place.

Le contrat entre Easy park et la CUA a duré de cinq ans. Près de mille cinq cent parkings ont été gérés durant ce laps de temps. Les nouveaux parkings s’ajouteront aux autres qui sont déjà gérés par la Commune Urbaine d’Antananarivo. La résiliation du contrat Easy Park qui a été annoncé dans le « Veliranon’ Iarivo », vient d’être concrétisée. Le défi de cette nouvelle gestion sera l’amélioration de la gestion des parkings dans la capitale.