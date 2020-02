Stade de Mahamasina – Nouveau processus

Rendez-vous le 21 juin. Telle est l’échéance prévue pour la livraison de la première phase des travaux de rénovation du stade municipal de Mahamasina. Il s’agit, essentiellement, de la construction d’une nouvelle tribune centrale et de ses dépendances. Une première partie du chantier qui doit être « impérativement », prête avant la célébration de la fête nationale, soit le 26 juin, comme l’affirme Andry Rajoelina, président de la République.

« Il y a ceux qui disent que nous n’y parviendrons pas, mais moi, je dis que si. Nous y parviendrons. C’est justement pour nous en assurer que nous sommes ici aujourd’hui », a déclaré le Chef de l’état, hier. Une délégation conduite par Andry Rajoelina a effectué une descente au stade de Mahamasina, hier, pour voir l’avancée du chantier.

A l’instar du Rova d’Antananarivo, qu’il a visité jeudi, la réhabilitation du stade de Mahamasina ou du moins la concrétisation de la première partie des travaux font partie des projets d’infrastructures qui devront marquer le 60e anniversaire du retour à l’indépendance. Selon la fiche technique du nouveau stade, la nouvelle tribune centrale sera prête le 21 juin. Une capacité de seize mille places est annoncée.

Dans les temps

La tribune centrale sera dotée d’une galerie marchande, de chambres d’hôtel et de salles de réception « afin que le stade reste vivant même les jours où il n’y a pas de match. Il s’agit aussi d’assurer un revenu permanent pour la commune d’Antananarivo », explique le Président de la République. Un parking pour cent-cinquante véhicules fera aussi, partie de cette première phase du chantier. Il en sera de même pour la nouvelle pelouse qui sera « hybride », avec des arrosoirs automatiques.

Les équipes auront quatre vestiaires avec des salons et des toilettes séparés pour les entraîneurs à leur disposition. Une salle de presse de cent-cinquante places est également, comprise dans cette première livraison. Au regard de la fiche technique, le chantier est dans les temps. Les travaux de démolition de l’ancienne tribune devront s’achever ce 20 février. Ils sont pratiquement achevés. Ayant déjà démarré la mise en place des fondations qui s’enfonceront à 30 mètres sous terre, l’entreprise chargée du projet prévoit terminer le 28 mars.

A partir de la mi-mars, les travaux pour ériger la structure métallique et en béton de la nouvelle tribune commenceront. Les ouvriers et jardiniers sont prévus s’attaquer à la pelouse à partir du 5 avril. Sauf contretemps donc, ceux qui viendront assister aux festivités d’indépendance à Mahamasina, seront accueillis par sa nouvelle façade en forme de feuille de Ravinala. Afin d’éviter les bousculades mortelles ayant rendu tristement célèbre le stade, six entrées principales et vingt-huit escaliers d’entrée et de sortie seront à la disposition des spectateurs.