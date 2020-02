Orange Pro League – Victoire confirmée d’Elgeco Plus

La rencontre entre Elgeco Plus et Club M avait été stoppée à la mi-temps, dimanche au Bypass, alors que l’ancien double champion d’Analamanga menait par deux buts à zéro. Et ce, en raison de la forte pluie qui s’est abattue sur la capitale.

Le match a repris hier, sur la même pelouse. La victoire de Bela, auteur d’un triplé, et de ses coéquipiers a été confirmée (7-0). Un succès qui permet à Elgeco Plus de grimper à la cinquième place du classement provisoire, avec un cumul de 19 points, après douze journées.

Quant à l’autre affiche interrompue du weekend, opposant Jet Mada au Zanakala, il faudra attendre la décision de l’association CFEM. De vives contestations et des heurts avaient obligé l’arbitre à tout arrêter, à la pause.

Il est fort probable que des sanctions tombent à la suite de ces échauffourées, comme ce fut le cas auparavant dans la compétition.