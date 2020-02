Milenake – Toliara II : Une adolescente de quinze ans violée

Une discorde sur des parcelles de terrain a conduit trois hommes à violer une adolescente. La victime a subi de graves séquelles.

Viol collectif. Deux familles se disputent la propriété d’un terrain à Ankilitsimà dans le fokontany d’Anteteza, commune de Milenake, district de Toliara II. Le 24 janvier dernier, six hommes censés être des demi-frères venant d’un autre hameau, viennent chercher un autre demi-frère de la famille adverse. Ils étaient accompagnés de trois gendarmes, tirant en l’air et donnant des coups de sifflets, vers midi. La plupart des habitants du hameau d’Ankilitsimà, d’une trentaine de toits, se sont enfuis, pour se cacher craignant un assaut des dahalo. Seules une femme qui vient d’accoucher et sa sœur cadette sont restées. Un des hommes, dénommé Ramaro, leur a demandé où était le père de famille ; celles-ci ont répondu qu’il était en voyage à Toliara.

N’ayant pas été satisfait de cette réponse, Ramaro a demandé aux gendarmes d’enchaîner et de gifler la petite adolescente afin que celle-ci précise où était exactement son père. La réponse de la sœur aînée ainsi que de l’adolescente restant la même, la colère du groupe d’hommes s’est ainsi amplifiée. Trois hommes, dont Ramaro, ont alors entrainée la fille dans la forêt pour faire pression sur elle. Le reste de la bande a attendu un peu plus loin. Les yeux de la fille ont été bandés et la malheureuse a été violée par les trois hommes.

Constats

Après le viol, la fille, toujours enchaînée a été traînée chez le chef de Fokontany d’Anteteza, à la fois coordinateur du pacte Dinabe dans la commune de Milenake. Ce dernier a déclaré ne pas pouvoir décider du sort de la jeune fille et « qu’ils peuvent faire ce qu’ils en veulent ». L’adolescente a été laissée auprès d’une tante habitant à Ankaraobato, à environ 2 km du lieu du viol.

Contacté au téléphone, par deux fois, le commandant de la brigade d’Ankililoaka affirme ne pas être au courant de cette affaire et il a demandé des informations auprès de ses collègues. La jeune fille a été amenée par sa tante pour se faire soigner à Toliara. Les expertises médicales ont confirmé le viol avec des séquelles importantes. La victime a contracté d’autres maladies sexuelles. La Police des mœurs et de protection des mineurs de Toliara prend l’affaire en main.

Les violences sexuelles à l’encontre des enfants connaissent de l’ampleur dans la région Atsimo-Andrefana comme constatées à Morombe, Sakaraha et à Toliara I et II. Avant-hier, un cas de détournement de mineur de 12 ans par un jeune homme de 20 ans a été rapporté par les services sociaux. Le jeune homme serait d’accord pour prendre la fillette en mariage, une décision qui a fait tiquer plus d’un. Affaire à suivre.