Isotry – Les marchands de rue haussent le ton

Coup de sifflet et hurlement. Les marchands de rue ont poursuivi leur manifestation de samedi. Ils n’acceptent pas de se retirer de la rue. « Le maire a promis que nous pouvons continuer notre activité sans perturber la circulation. Et pourquoi les autres peuvent toujours rester dans les rues. Il faut penser à notre survie. La plupart de ces marchands louent des maisons, d’autres ne peuvent survivre que par le petit commerce dans la rue », affirme Volatiana Razanamahefa. Certaines réclament qu’ils veulent rester là où ils ont toujours été et qu’on ne les déplace pas d’autres endroits. « Pourquoi nous retire-t-on de notre place alors que les marchands d’Anosy près du tribunal ont eu leur place juste à côté », ajoute Hanitriniaina Tantelisoa. D’autres attendent que des mesures d’accompagnement soient mises en œuvre. La commune urbaine d’Antananarivo exige que ces marchands se déplacent car le Bureau municipale d’hygiène appartient à la commune et que des personnes sont traitées en cet endroit.