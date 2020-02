Ihosy – Arrestation d’un défenseur des droits de l’homme

Arrestation d’un membre des organisations de la société civile et défenseur des droits de l’homme à Ihosy. Samedi, le président de l’association « Ny to tsy mba zainy », a été arrêté par les forces de gendarmerie. De source auprès du groupement de la gendarmerie nationale de la région Ihorombe, ce leader de la société civile est inculpé pour escroquerie et extorsion de fonds. Les actes pour lesquels il est reproché remonteraient en 2018. Trois témoins à charge se seraient manifestés dans le cadre de cette affaire. Après avoir passé le week-end en garde à vue, il était prévu être traduit hier après-midi vers 15 heures au parquet près tribunal de première instance à Ihosy.

Connu dans certains districts des régions Ihorombe, Anosy, Haute Matsiatra dans la lutte et la dénonciation des abus perpétrés par les agents de l’Etat, le président de l’association « Ny to tsy mba zainy » avait des relations houleuses avec des ayant voix au chapitre auprès du tribunal, de la police de la gendarmerie ainsi que d’autres services publics à Ihosy. Il recevait en l’occurrence des plaintes des personnes vivant jusqu’aux fins fonds de la brousse de la région Ihorombe, lesquelles sont le plus souvent confrontées à des difficultés et à d’épineuses affaires judiciaires. En jouant son rôle de défenseur des droits humains et de lanceur d’alerte, il s’est attiré le plus souvent la foudre des autorités en s’engageant dans une série de bras de fer. Ce président d’association relaie quasi-systématiquement les cas de violations des droits de l’homme, d’abus et de corruption qui lui sont signalés, aux institutions, ministères, organismes ou agence du système des nations unies ayant qualité à agir. Faisant écho en haute sphère, le retentissement des actions qu’il mène fait du bruit dans le landerneau.