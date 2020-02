Diplomatie – Camille Vital présente ses lettres de créance

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Madagascar, accrédité auprès de la République de Maurice, Albert Camille Vital, a présenté, mercredi dernier, ses lettres de créance au Président de la République de Maurice, Pritvirajsing Roopun, au Château du Réduit. Il s’agit d’un événement attendu, étant donné que le dernier accrédité a été Bruno Ranarivelo en 2004, il a quitté officiellement le poste le 12 août 2010. Après l’acte solennel de la cérémonie, les deux personnalités ont eu un tête-à-tête au cours duquel le diplomate malgache a transmis le message de salutations et de haute estime du Président Andry Rajoelina au Président Pritvirajsing Roopun. Il a ensuite exprimé la volonté des autorités malgaches de consolider les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Le Président mauricien a, pour sa part, souligné l’exemplarité des relations bilatérales et d’amitié traditionnelle et fraternelle entre Madagascar et Maurice, et a souhaité qu’elles se renforcent davantage. Les deux personnalités ont manifesté également leurs souhaits de poursuivre les excellentes relations bilatérales, régionales et multilatérales entre les deux pays.