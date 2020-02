Dépression tropicale – Plus de quatre cent personnes sont sans abris

La dépression tropicale Francisco a laissé un lourd bilan à Mahanoro lors de son passage. Plus de quatre cent cinquante-cinq personnes sont sans abris. Les habitants touchés par l’inondation ont été évacués d’urgence dans les sites d’hébergements, pour hier. A Ambilobe dans le district de Mahanoro, plusieurs maisons se sont écroulées, le CEG Andilambe à l’Ouest de Mahanoro en fait partie lors du passage de cette dépression tropicale. « Le niveau de l’eau n’est pas encore descendu pour hier. Les sinistrés ont été évacués d’urgence au niveau des centres d’hébergement jusqu’à ce que l’eau soit complètement tarie », explique une source au niveau de la gendarmerie à Mahanoro. En effet, plus de mille sinistrés ont été répertoriés pour le moment dans le district de Mahanoro, ils habitent provisoirement au niveau de onze sites d’hébergement. D’un autre côté, le bilan est lourd puisque la plupart des cultures ont été détruites.

Descente

En outre, la femme blessée lors de l’effondrement de sa maison a été transportée à l’hôpital pour une consultation. «Elle avait des hématomes et elle devrait y être consultée », explique une source. L’alerte pluie a été levée depuis que la dépression tropicale s’est dissoute avant-hier. Toutefois, plusieurs parties dans l’Est pataugent encore sous l’eau puisque le temps reste pluvieux. C’est le cas à Toamasina où les résidus de Francisco entrainent encore des fortes précipitations. La partie Est qui est encore concernée pour le moment. « Toamasina, Brickaville, Mahanoro seront encore arrosés durant un certain moment », explique un prévisionniste. Une descente à Mahanoro a été effectuée par le Premier ministre Christian Ntsay et le BNGRC depuis hier. Une visite a été effectuée dans le quartier d’Ambilobe au Nord du district de Mahanoro. Des vivres ont été distribués aux sinistrés lors de la descente. Les zones basses seront surveillées et des forces de l’ordre sont envoyées sur place pour assurer la sécurité des biens des sinistrés, selon un communiqué hier.