Coupe d’Arabie – Débuts réussis des Barea U20

Jouer à se faire peur. Voilà comment on pourrait décrire la première sortie de Mada­gascar à la Coupe d’Arabie, hier à Riyad.

Les Barea U20 ont disposé des Djiboutiens, au terme d’une rencontre à rebondissements (4-3). Rapidement, ils se sont retrouvés menés dès l’entame du match (0-2). Un départ laborieux qu’ils ont réussi à corriger cependant.

Pour ce faire, les hommes de Ruffin Menakely s’en sont remis à leur capitaine, Arnaud, auteur d’un doublé. Mais aussi, ils ont pu compter sur Raicardo, autre pièce maîtresse de la sélection, qui a également planté deux pions. À la pause, Mada­gascar a ainsi réussi une belle remontada (4-2).

Avec deux longueurs d’avance, les Barea semblaient à l’abri. Sauf que Djibouti a réduit l’écart en seconde période (4-3). À l’entame des quinze dernières minutes, il aurait suffi d’une dernière réalisation adverse, pour que la rencontre se termine sur un résultat de parité.

Fort heureusement, cet ultime rebondissement n’est jamais survenu. Et le score n’a plus bougé, ce qui a permis à la Grande île de s’assurer des trois points de la victoire, à l’issue de sa première apparition dans la compétition.

Une première avec des hauts et des bas, de laquelle il faudra tirer des leçons. Et ce, pour faire mieux, notamment sur le plan défensif, lors des deux prochaines affiches. Celle de jeudi contre Bahreïn et celle de dimanche contre le Maroc.

En attendant, Madagascar et le Maroc occupent les deux premières places du groupe B. Les Maghrébins ont disposé de Barheïn, dans l’autre match d’hier. Score final quatre à deux. Rappelons que les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour la phase à élimination directe.