Cinéma – Stage de formation sur le court-métrage

Le réalisateur Michael Andrianaly organisera un stage d’initiation sur la réalisation d’un court-métrage, du 26 au 28 février prochain, à l’Alliance Française de Mahajanga. Il est gratuit pour les adhérents de l’Alliance française de Mahajanga. Les inscriptions sont ouvertes pour ceux qui possèdent du matériel.

Michael Andrianaly a mené une vie difficile avant d’arriver à ce niveau de sa carrière. Lorsque son salon de coiffure avait été démoli par la municipalité, Roméo devait quitter la grand-rue de Toamasina pour les quartiers populaires. Il s’est alors installé dans une petite cabane de fortune, et rêvait de pouvoir, un jour, se construire un salon « en dur ». En attendant, le minuscule espace ouvert sur la rue a fait son écho, des nouvelles du jour, des espoirs et des colères de chacun, dans un pays où règnent pauvreté et corruption.

Né en 1978, Michaël Andrianaly est réalisateur, monteur et photographe. Il vit à Toamasina. Après des études universitaires en commerce international et en gestion des entreprises, il s’est orienté, ces dernières années, vers le montage vidéo, les effets spéciaux, et couvre, désormais, le champ de la communication audiovisuelle.

Il a réalisé, en 2013, son premier film documentaire, « Todisoa et les pierres noires » (26′, Ardèche Images Production & Les Films de Lili), sélectionné au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, au Festival d’Afrique et des îles de La Réunion, et au Festival documentaire de Saint-Louis du Sénégal.

Il a participé, en mai 2014, à la formation de producteurs de films documentaires de création organisée à Toamasina par l’association Docmonde. Il a créé sa propre société de production, Imasoa Film, au sein de laquelle il a coproduit, en 2015, son deuxième film documentaire, « Njakakely » (59′, Les Films de la pluie, En Quête Prod, Imasoa Film).

« Nofinofy » est son troisième film documentaire.