Antsiranana – « PAIJ Fety Be » fédère les jeunes antsiranais

Le gymnase couvert d’Antsiranana était, samedi dernier, le rendez-vous des jeunes talents de la ville, pour la présentation de leurs projets réalisés durant l’année 2019 et pour le lancement de l’appel à projet de l’année 2020.

Depuis 2007, cet évènement annuel est un moment privilégié et festif auprès des jeunes antsiranais de toutes catégories. C’est aussi un moment de création, d’imagination et d’ouverture. Ce programme les fédère autour de la culture, du sport, de la jeunesse et de l’éducation à la citoyenneté.

L’initiative émane de la commune urbaine d’Antsiranana, appuyée par le Conseil départemental du Finistère, et en partenariat avec la région Diana. Ce trio met en œuvre, chaque année le Programme d’Appui aux Initiatives des Jeunes (PAIJ), dans le cadre de la coopération décentralisée Finistère-Diana. Devenu un rendez-vous incontournable des jeunes talents et créatifs locaux, PAIJ joue effectivement un rôle de réconciliateur, et de rassembleur. Il participe à la cohésion sociale.

« PAIJ Fety Be a pour objectif d’accompagner le dynamisme associatif des jeunes et de développement des liens associatifs dans la région et à l’extérieur », a expliqué Franklin, coordonnateur du projet.

Pour « PAIJ FETY≠ 11 », une dizaine d’associations ont participé au programme avec leurs projets respectifs axés sur les danses urbaine, traditionnelle et moderne, la poésie, le défilé d’habits traditionnels, le théâtre. Côté sport, le public a eu droit à une démonstration de vélo.

L’occasion a permis aux différentes associations de résumer leurs projets. Citons, entre autres celui de l’AJPA qui a fait participer des jeunes et des enfants en situation de handicap à des activités sportives et culturelles comme la course pédestre, le bras de fer, la pompe et les danses.