Vaccination – La dose boost disponible

Viviane Harimisa et sa petite famille ont été en surveillance sous un chapiteau du vaccinodrome à Ampefi­loha pendant un quart d’heure, hier après-midi. Elle, son mari, et leur fille, venaient de recevoir la dose additionnelle du vaccin contre la Covid-19 et leur fils, la première dose.

Aucune hésitation, chez cette famille. Ils sont venus recevoir une dose de Pfizer, peu de temps après la circulation de l’information sur l’approbation du ministère de la Santé publique, de la dose additionnelle. « Mon mari est médecin. Nous sommes convaincus que le vaccin est utile et persuadés de ses avantages », lance la mère de famille, qui porte un double masque et tient, dans une main, un désinfectant. « Il faut respecter tous les gestes barrières, pour prévenir cette maladie», enchaine-t-elle.

De nombreuses personnes ayant complété leur schéma vaccinal se sont présentées dans les centres de vaccination, hier, pour recevoir la troisième dose. « Nous envisageons de partir à l’étranger, prochainement. La troisième dose y est exigée. C’est la raison pour laquelle nous faisons cette dose additionnelle », lance un père de famille.

La dose boost est autorisée pour les primo-vaccinés avec une dose de Janssen, deux doses d’Astrazeneca et deux doses de Pfizer, dont la dernière injection a eu lieu, il y a cinq mois. Cette dose additionnelle devrait augmenter l’immunité contre le virus de Covid-19.