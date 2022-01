Taux de changes – Le dollar franchit la barre des 4 000 ariary

Comme attendu depuis quelques jours, le dollar américain a passé la barre des 4 000 ariary hier au Marché interbancaire de devises, MID. Un niveau jamais atteint mais provisoire.

Prévisible et inéluctable. Crainte et redoutée depuis le début de l’année, la flambée du dollar au Marché interbancaire de devises, MID, a atteint un nouveau pic. À un moment de la séance d’hier, le billet vert américain s’échangeait à 4 000, 86 ariary. Un niveau historique mais provisoire. Le schéma en dents de scie est le propre des fluctuations financières. Pour retomber à 3 985 ariary à la clôture de la séance d’hier. Quand des millions de dollars générés par des exportations des produits de rente dorment dans des comptes à l’étranger, à l’abri d’éventuelles poursuites, faut-il s’étonner de cette dépréciation chronique de l’ariary ? Il reste maintenant à envisager les possibles conséquences de cette déroute de l’ariary. Il se peut que les factures pétrolières deviennent plus salées sur le court-terme. Par l’effet conjugué du prix exorbitant du baril, au-dessus des 80 dollars et la reprise des activités économiques, gonflant le volume des importations. L’hiver dans les pays du Nord va accentuer la demande mondiale du pétrole.

Un jour sans approvisionnement dans les stations-services à Toamasina, a suffi à faire souffler un vent de panique parmi les responsables des hydrocarbures. Mais avec l’ambiance tendue sur le front des prix des produits de première nécessité, en dépit du succès du « Vary Tsinjo » vendu à 500 ariary le kapoaka, il est peu probable que les décideurs touchent à quoi que ce soit sur les prix affichés du carburant, datant du 20 juin 2019. Ce serait, au propre comme au figuré, verser de l’huile sur le feu.

Il est aussi temps de poser deux questions. L’efficacité de la réserve d’or constituée par la Banque centrale et les réformes à faire sur le mécanisme du MID. Beaucoup pensent que le métal jaune, tout aussi précieux qu’il est, a perdu de sa convertibilité depuis la nuit des temps.

Consolation

L’accumuler dans des coffres-forts aura-t-il des effets bénéfiques sur les transactions monétaires? Quand bien même le Rwanda, avec sa belle réussite économique, vient d’inaugurer son usine de production d’or.

Quant au MID, il ne s’agit pas d’une bourse des valeurs. À ne pas confondre avec celles de Paris, de NewYork, de Francfort ou de Tokyo. Avec les indices CAC 40, Dow Jones et Nasdaq, Dax et Nikkei. Le MID est un marché financier entre les offres et demandes des banques primaires. Sans plus. Son ouverture à des « cambistes indépendants » serait un essai à tester.

Seule consolation. Les produits made in Madagascar, peuvent gagner en compétitivité sur le marché international. Même s’il reste à jauger les autres coûts de facteurs. Déjà des entreprises franches ont été contraintes d’acquérir de puissants groupes électrogènes pour combler le déficit continuel de la production d’électricité de la Jirama. Soit 5% de charges financières supplétives sur leurs comptes d’exploitation. En outre, la Banque mondiale vient de publier une étude détaillée et comparative sur les strates salariales à travers le monde. Avec ces indicateurs sous-jacents, Madagascar risque de perdre un de ses atouts face aux autres concurrents aux griffes plutôt acérées.

De son côté, l’euro se trouve dans la bande des 4 560 ariary. Le flottement de la monnaie nationale peut l’amener sur les rives des 5 000 ariary. Cette fois-ci, le compte sera bon.