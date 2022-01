Prévention du coronavirus – Le vaccin s’avère incontournable

Madagascar a reçu quatre millions de doses de Pfizer, d’Astrazeneca, de Janssen, et de Sinopharm, depuis mai 2021. La vaccination reste le seul moyen de se protéger contre la Covid-19.

Des réticents au vaccin anti Covid-19, au début de la campagne de vaccination, ont changé d’avis. Beaucoup se sont fait vacciner. « Je voulais être sûr de l’efficacité du vaccin, avant de me faire injecter. Parmi mes proches, des vaccinés ont été infectés, mais ils n’ont pas développé la forme grave de la maladie. », témoigne Josian Lucio, ingénieur en télécommunication. Il a reçu sa première dose au vaccinodrome du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona à Ampefiloha, hier.

Herinirina Sitrakiniaina, un étudiant, est aussi venu dans ce centre de vaccination, huit mois après la disponibilité des vaccins à Madagascar. « Il y a eu ce médecin qui succombait, le lendemain de sa vaccination. Cela m’a fait peur. Par la suite, j’ai hésité de me faire vacciner. Mon père, il a été vacciné, et il n’a pas été malade, depuis. C’est cela qui m’a convaincu. », raconte ce jeune homme. D’autres ont attendu l’arrivée du Pfizer. « C’est le vaccin le plus efficace, selon les recommandations de mes proches, à l’étranger. On le veut ou non, cette maladie deviendra endémique. Pour la prévenir, on doit se faire vacciner, comme on s’est fait immuniser avec le vaccin anti-rougeole, le DTCoq », lance Rakotonana­hary, fonctionnaire.

Pfizer très demandé

La vaccination a connu un coup d’accélérateur, avec l’arrivée du Pfizer. Ce vaccin est très demandé dans les centres de vaccination. Les personnes convaincues par l’utilité du vaccin ont aussi augmenté, en cette nouvelle vague de l’épidémie. Le vaccin anti-Covid est incontournable. Dans les hôpitaux, presque toutes les personnes qui succombent aux complications de la maladie à coronavirus sont des non vaccinées, selon le constat des professionnels de santé.

« Même s’il y a des vaccinés qui développent les formes graves de la maladie, ils se rétablissent, rapidement », expliquent des médecins. « Depuis le début de cette troisième vague, au mois de décembre jusqu’à présent, aucun des porteurs du virus, admis dans ce centre hospitalier de référence du district (CHRD) n’est vacciné », affirme un médecin qui travaille dans un centre de prise en charge des formes graves de la maladie.

La couverture vaccinale hausse, petit à petit. Un million de personnes vaccinées, avant la fin de l’année, contre un million trois cent mille doses utilisées, en mi-janvier, selon le rapport du ministère de la Santé publique, hier. Le ministère a pour objectif de vacciner huit millions de personnes, avant la fin de cette année et quatorze millions, en mi-juin 2023, soit la moitié de la population cible. L’objectif est de taille. Beaucoup ne sont toujours pas convaincus.