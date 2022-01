Gendarmerie Nationale – Décès du général Herilanto Raveloharison

Général de corps d’armée et grand commis de l’État. Le général Herilanto Ravelo­harison a rendu l’âme, hier matin. Un décès à cause de la covid-19 selon quelques sources.

Homme multidisciplinaire, feu Herilanto Raveloari­son a mené de front sa carrière militaire et celle au sein de l’administration. Ayant gravi les échelons jusqu’à devenir général de corps d’armée de la gendarmerie nationale, il est surtout connu du grand public pour avoir été ministre de l’Environnement et des forêts de 2010 à 2012, soit durant la période de Transi­tion. Il revient au sein du gouvernement durant la quasi-totalité du quinquennat de l’ancien président Hery Rajaonarimampianina, en tant que ministre de l’Écono­mie et de la planification et en assurant durant quelques mois l’intérim à la tête du département de l’Énergie.

Réputé pour ses compétences en matière économique, feu le général Raveloharison a fait ses gammes à l’ancien département de droit, actuellement faculté de droit et de science politique de l’université d’Antananarivo. Sortant de l’École nationale de la magistrature et des greffes (ENMG), il a également la qualité de magistrat de l’ordre judiciaire. Jamais avare lorsqu’il s’agit de partager son savoir et ses expériences, il a également enseigné à l’École nationale d’administration de Madagascar (ENAM), ainsi qu’à l’ENMG.

À l’annonce du décès du général Raveloharison, hier, les hommages de personnalités politiques, mais également du monde économique et financier, ont inondé les réseaux sociaux. Sa dernière fonction officielle fut la présidence du cSI, 2018-2019.