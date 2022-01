Consommation – Le vary tsinjo de plus en plus distribué

Le vary tsinjo est mis en vente chez les détaillants de la capitale et de ses environs. Le riz est à 500 ariary le kapoaka. La liste des communes bénéficiaires s’allonge. Comme Fanja, qui pourrait économiser un peu d’argent grâce à la présence du riz tsinjo auprès d’un détaillant de son fokontany. «C‘ est une aubaine, on est en pleine période de soudure. Nous avons moins de budget pour pouvoir acheter du riz en plusieurs kilos en une semaine. Avant le vary tsinjo, on arrivait à peine à acheter un kilo de riz puisque c’était trop cher.

Actuellement, je peux acheter du riz et avoir d’autres produits de première nécessité en plus, avec le reste de mon budget», confie Nirina, une mère de famille habitant aux 67ha. Actuellement, près de 1100 tonnes de riz sont distribués dans la capitale et ses environs. Les six arrondissements et les communes avoisinantes de la capitale sont parmi les bénéficiaires. Il s‘agit Ampasika, Andoha­tapenaka, Ambohimanam­bola, Fenoarivo, By Pass, Ambohitsoa, Tanjombato, Tsaramasay, Ankorondrano, Mandrosoa Ivato, Anosizato, Anosipatrana, Ilanivato, Itaosy, Ankaditoho, Andoha­ranofotsy, Andavamamba, Alakamisy Fenoarivo, Talatamaty. La société SPM distribue les vary tsinjo auprès des petites épiceries. Les commerçants n’ont plus besoin de se déplacer auprès du SPM.

Contrôle

Les fokontany sont appelés à renforcer le contrôle des prix sur le marché en collaboration avec le MICC et la société SPM. « La société SPM va dispatcher le riz auprès des détaillants. Actuellement, le contrôle des détaillants est renforcé. Par ailleurs, nous sollicitons l’aide du fokontany qui connaît la liste des détaillants qui vendent le vary tsinjo », explique Naina Randriama­nanjara, directeur général du Commerce et de la consommation au MICC. Dans d’autres régions, la distribution du vary tsinjo se fait progressivement. «il s‘agit d’un riz de bonne qualité. Comme Antananarivo, Toliara et Fianarantsoa en bénéficieront. 4500 tonnes de riz sont distribuées dans la région Atsimo-Andrefana. Cette distribution s’étalera vers d’autres régions comme Menabe et Ihorombe. 900 tonnes de vary tsinjo seront mises sur le marché à Antsiranana. 25 000 tonnes arriveront le 25 janvier», indique Naina Randriamananjara.