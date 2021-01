Santé publique – Trois cents nouveaux cas de Covid-19

Le bilan hebdomadaire affiche une hausse du nombre de nouveaux cas en une semaine. Le dépistage reprend auprès du centre de traitement Covid-19 Andohatapenaka.

Le nombre de personnes infectées par la Covid-19 ne cesse d’augmenter. Alors que lors du dernier bilan hebdomadaire, les statistiques affichent deux cent trente nouveaux cas ; le bilan entre le 9 jusqu’au 15 janvier enregistre trois cents nouveaux cas. En une semaine, six nouveaux décès ont été rapportés. La région Analamanga enregistre le plus de personnes atteintes par cette maladie avec cent quatre vingt-trois nouveaux cas entre ces dates contre quatre vingt-seize lors du dernier bilan. La région Haute Matsiatra, quant à elle, détient la seconde place.

Après des tests effectués, trente et une personnes sont porteuses de ce virus. En troisième et quatrième places, dans les régions Vatovavy Fitovinany et Boeny les nouveaux cas dépassent les quinze en une semaine, dont à Vatovavy Fitovinany, dix huit cas sont recensés et à Boeny seize cas, onze cas pour la région Atsimo-Andrefana, neuf à Vakinakaratra, huit à Analanjirofo, six dans le Menabe et Diana, un dans le Sava, un dans l’Amoron’i Mania. Et un cas importé a été également rapporté. Dans la région Matsiatra Ambony, quatre personnes ont succombé à ce t te maladie. Analamanga et Alaotra Mangoro enregistrent chacune un nouveau décès.

Dépistage

Trente-huit formes graves ont été annoncées, dont vingt et une à Analamanga, quatorze dans la région Matsiatra Ambony, et trois à Vakinakaratra. En termes de guérison, le nombre de personnes guéries se totalise à cent soixante-deux, dont cent-neuf à Analamanga.

Les tests reprennent auprès du CTC. Le centre de traitement Covid-19 Andoha- tapenaka est dorénavant ouvert pour le dépistage des personnes présentant des symptômes. Il s’agit entre autres des tests PCR ; sur sa page Facebook, le ministère de la Santé publique indique la gratuité des tests et la distribution des médicaments pour les malades symptomatiques. Les malades pourraient être référés au niveau du centre par les médecins depuis les centres de santé de base. Pour ceux qui vont à l’étranger, les tests avant départ seront effectués au niveau de la HJRA. Le laboratoire LA2M ne reçoit que les échantillons de tests venant des hôpitaux et du CTC Andohatapenaka. Près de huit centres de santé de base prendront en charge des malades ne présentant pas des formes graves. Il s’agit entre autres, du CSB 2 Isotry Central, CSB 2 Ambohitsoa, CSB 2 Ampasanimalo, CSB 2 Antanimena, Mahamasina, Analamahitsy, Amboniloha, Ambohimanarina.