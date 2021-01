Sambava – Un anneau de satellite s’écrase à Antogopahitra

Une découverte pour le moins atypique. Les habitants du fokontany Antogopahitra, commune rurale Bemanevika, district de Sambava ont été témoins d’une chute d’un anneau de satellite, hier vers 9h30 du matin. Le bruit d’impact de la chute a effrayé les habitants dans la matinée. « Nous avons reçu un appel du président du fokontany à propos d’un objet qu’il n’arrive pas à identifier. Nous nous sommes dépêchés sur le lieu afin de constater de visu la situation », explique une source auprès de la gendarmerie. Selon le récit de la source, Cette branche de satellite a frappé dans la matinée. Elle n’a pas causé de dégâts matériels et humains. La source décrit l’objet comme étant des anneaux de satellite dans le cadre du projet Loon, originaire des États Unis. C’est un projet qui vise à développer l’accès internet dans les zones les plus reculées de la planète. « Selon les explications du propriétaire, la branche de satellite venait des USA depuis le 19 juillet 2020. », explique la source, joint au téléphone. Dès lors que la gendarmerie a été prévenue et lorsqu’ils sont arrivés, ils ont procédé à la sécurisation du lieu. Pour l’instant, aucune suite n’a été constatée. Mais les propriétaires sont venus récupérer l’objet vers 10 heures du matin avec l’aide de la communauté villageoise.