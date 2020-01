Sport – Trois terrains normalisés dans le Vakinankaratra

Réhabilitation et rénovation afin de pouvoir répondre aux normes requises au niveau international. C’est le but des travaux qui viennent de démarrer dans trois communes urbaines de la région Vakinankaratra, à savoir Ambatolampy, Betafo et Antsirabe.

Afin d’avancer dans l’objectif de développer le sport, en commençant par la motivation des athlètes à travers la construction de terrains adéquats et répondant à leurs attentes, ces trois communes urbaines pourront bientôt profiter de la réalisation de ce projet présidentiel. Outre l’installation du tapis synthétique pour le terrain de football, d’autres infrastructures et complexes normalisés seront également créés à l’intention de toutes les disciplines.

Le promoteur du projet n’a pas donné une réponse favorable au souhait de la ligue du football et de la région de construire ce terrain à la piste Vatofotsy. Néanmoins, les responsables accompagnés de représentants de la Présidence, ont tous exprimé leur satisfaction car cette décision est très bénéfique pour la région.

Le vélodrome de Tanam­bao-Antsirabe se retrouvera donc, d’ici six mois, rénové et pourra alors accueillir des matches internationaux. L’équipe a, en effet, choisi ce terrain du fait qu’il est déjà aménagé et qu’il sera facile d’y réaliser le projet dans un court délai.

Voulant respecter et préserver le plan et le design qui ont fait le renom du Vélo­drome, le promoteur du projet n’y apportera pas beaucoup de changement. Sauf en ce qui concerne la rénovation du terrain qui y est effectuée, avec la construction d’une nouvelle tribune pouvant contenir cent spectateurs et des gradins au top de la modernisation.