Football – Coupe de France : Saint-Pierroise à l’assaut d’Epinal

Jour J pour la JS Saint-Pierroise et son armada malgache. Le club réunionnais défie l’équipe d’Epinal, ce samedi, en seizièmes de finale de la Coupe de France.

Pour la première fois donc, un club réunionnais disputera les seizièmes de finale de la Coupe de France. La Jeunesse Sportive Saint-Pierroise se déplace chez le SAS Epinal, dans l’Est de l’Hexagone, ce samedi, avec sa bande de Barea. Trois internationaux malgaches évoluent dans ses rangs, rappelons-le. Citons les défenseurs Pascal « Bapasy » Razakanantenaina et Mamy Gervais Randrianarisoa, ainsi que le portier Ibrahima Dabo, qui ont été des acteurs majeurs de la victoire au tour précédent, face à Niort.

Après avoir débarqué en métropole, en début de semaine, les joueurs de la JSSP se sont d’abord entraînés à Paris, avant de disputer un match amical mardi. Ils ont pris la direction d’Epinal par la suite. Ils ont observé deux séances sur le terrain B du stade de la Colombière, la pelouse principale étant préservée pour la rencontre de ce samedi. « C’est dommage, car c’est toujours bien de pouvoir prendre ses marques, ne serait-ce qu’au niveau des appuis, mais ça fait partie des aléas d’un déplacement », a relativisé Christian Dafreville, le coach réunionnais, à ce propos.

Au programme de ces sessions, atelier combinaisons et frappes pour les éléments à vocation offensive, conservation et déplacements pour les défenseurs, et petite opposition de quinze minutes pour conclure.

Pression

C’est la dernière ligne droite et Saint-Pierroise peaufine les derniers réglages. Mais aussi et surtout, l’objectif est de se concentrer au maximum en rentrant dans une bulle, afin de faire abstraction de toute pression qui pourrait peser.

Le parcours de la JSSP est suivi de près par tout un chacun, que ce soit en France, à la Réunion ou à Madagascar. Tout simplement parce qu’il s’agit d’un véritable conte de fée. Et bien évidemment, elle espère poursuivre l’aventure encore et encore, pour entrer un peu plus dans l’histoire. En 32èmes de finale, les internationaux malgaches ont activement participé à la victoire sur Niort.

Bapasy en premier lieu, auteur de la passe décisive sur le deuxième but.

Encore une fois, le club réunionnais comptera sur ses Barea pour l’emporter face à son adversaire spinalien, ce samedi. Coup d’envoi de la rencontre à 13h, heure locale.