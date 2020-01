Commune urbaine de Mahajanga – Mokhtar Andriantomanga reprend ses fonctions

Le maire réélu de Maha­janga-ville, Mokhtar Andrian­tomanga, a pris ses fonctions, mercredi, après la cérémonie de passation de service avec son intérimaire, le premier adjoint Emilson Raveloma­nantsoa. Ce dernier l’a remplacé pendant quatre mois et s’est chargé d’expédier les affaires courantes. Le premier magistrat de la ville entend changer l’organigramme de la municipalité et copier celui de la présidence de la République. « Un contrat programme sera exigé de tous les responsables afin de les inciter à produire beaucoup plus pour le développement de la ville », déclare-t-il.

Le président du bureau permanent du Conseil municipal est Georges Rakotoson, ancien conseiller municipal durant le dernier mandat. Les candidats de l’IRD ont engrangé douze sièges, dont d’anciens conseillers du mandat précédent, le frère du maire Lucman Andrian­tomanga, et son deuxième-adjoint. Le parti Tim a réussi à placer deux conseillers, le journaliste de la MBS, Jean-Samuel Razafimamonjy, et Rivo Speyer Rasolonjatovo. L’ancien président du Conseil municipal, Gervais Rasoanaivo, a aussi regagné un siège redoublé en s’engageant en tant qu’Indé­pendant. Une première réunion s’est déroulée après la passation de service afin d’élire le bureau permanent.