CAN 2021 – Madagascar-Côte d’Ivoire en mars

En raison du changement de dates de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, le calendrier des éliminatoires est également chamboulé. La double confrontation entre Madagascar et la Côte d’Ivoire est avancée pour la période allant du 23 au 31 mars 2020. La première affiche se jouera à Abidjan et la seconde à Antananarivo. Initiale-ment, ces deux matches, comptant pour les troisième et quatrième journées, étaient prévues pour septembre.

Décalage

Suite à ces deux sorties contre les Eléphants, les Barea se déplaceront chez les Antilopes Ethiopiens, au début du mois de juin. La sélection malgache bouclera sa campagne qualificative avec la réception du Niger, en septembre, dans le cadre de la sixième et dernière journée. Pour rappel, la Confédération Africaine de Football, en concertation avec les autorités camerounaises, a décidé dernièrement de décaler la prochaine édition de la CAN. La compétition s’étalera du 9 janvier au 6 février 2021.

D’un autre côté, le programme des qualifications de la Coupe du Monde 2022 s’en retrouve également modifié. Les deux premières journées, initialement fixées pour mars et juin 2020, seront déplacées pour octobre et novembre. Et ce, afin d’éviter un chevauchement avec des matches. Au total, la Grande île jouera six rencontres donc internationales cette année, quatre en éliminatoires de la CAN et deux qualifications du Mondial.