Campagne de reboisement – Plus d’un million de jeunes plants à mettre en terre

La région Boeny est classée zone rouge en matière de feux de brousse. Comme dans toute l’ile, les autorités régionales et les élèves participeront à la grande campagne de reboisement.

La campagne de reboisement interrégional Boeny/ Betsiboka, ex-province de Mahajanga, démarrera, demain dimanche 19 janvier. Tous les responsables des Services stechniques déconcentrés (STD) et Collectivités territoriales décentralisées (CTD) ainsi que les élèves seront convoqués à cette campagne un défi afin de lutter contre la déforestation. La région Boeny est classée zone rouge en matière de feux de brousse et de déboisement. Cette année, les autorités, ont choisi la journée de dimanche, pour cette action.

Comme la plupart des responsables des CTD et des STD à Mahajanga sont des chrétiens, voire des diacres ou responsables au sein de leurs églises, le préfet de Mahajanga, Lalaina Ravelomahay, s’est entretenu avec les membres du Conseil œcuménique des Églises (FFKM) section Mahajanga, jeudi, pour exposer les motifs de cette décision.

Ainsi, l’événement débutera à 7 heures à la station de Marohogo, au PK 25 sur la RN 4 vers la capitale, dans le district de Mahajanga 2. Le transport des quinze mille personnes dont douze mille élèves et étudiants participants, débuteront très tôt dès 3 heures du matin. Un million cinq cents mille jeunes plants, soit un million de boulettes, trois cent mille jeunes plants en pot et deux cents mille graines seront mis en terre sur une superficie de 1 300 ha, répartis en trois cents parcelles. Une parcelle sera repiquée par cinq cents personnes et une personne plantera cent pieds.

Félicitations

Une réunion de félicitation du service logistique et des transporteurs, avec l’appui de la Direction régionale des Transports, l’Agence des transports terrestres de Mahajanga, les coopératives et la commune urbaine de Mahajanga a eu lieu vendredi matin.

La Croix-Rouge sera sur place pour intervenir en cas de besoin. Le préfet de Mahajanga a déclaré que le reboisement devrait s’achever vers 9 heures du matin, précédé d’une série de discours. « Des techniciens seront sur place pour diriger les opérations ; les pots en plastique et bouteilles ne doivent pas être jetés n’importe où. Un point d’eau sera disponible tous les 2km », annonce le directeur interrégional, Ihando Andrianjafy.

Pour la région Betsiboka, la campagne se tiendra à Andranobevava, dans le district de Maevatanàna sur la RN 4. Le reboisement sera réalisé sur une superficie de 400 ha, par trois mille cinq cents personnes, dont quarante mille jeunes plants et cent mille boulettes.