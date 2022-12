TEXTO RAVEL

Chers tous,

Que vous aimiez la politique ou pas, que vous affectionniez ou que vous détestiez tel ou tel politicien, parti politique ; la politique a, et aura toujours un effet sur votre vie. Que vous vous disiez jaune, rouge, vert, bleu ou orange ; que vous soyez de telle ou telle religion, la politique aura un impact direct sur votre vie. Que vous vous en fichiez complè­tement, que vous ne regardiez plus les nouvelles car vous en avez ras-le-bol, la politique aura toujours raison de vous.

Certains hocheront la tête, d’autres le nieront avec rage. Mais telle est la vérité. Le prix du carburant, de la Jirama, du riz ou des frais de transport : c’est la politique qui en décide. La vie de votre femme, de votre sœur, de votre mère, de votre tante, de votre amie, de votre vie si vous êtes une femme, c’est la politique qui en décide en cas de grossesse qui pourrait la/ vous tuer. Oui, la politique décide que les médecins ne peuvent que la/vous laisser mourir. C’est également la politique qui décide de combien nous allons payer comme impôt.

Mais aussi, c’est la politique qui décide de changer ou pas la qualité de l’enseignement, la qualité des infrastructures d’enseignement, les budgets alloués aux Écoles primaires publiques comme ceux des universités. C’est politique qui décide si nous allons tous mourir de famine et de malnutrition. C’est la politique qui décide si un jour, on protègera les collines sacrées de l’Imerina comme les doany du Boeny. C’est la politique qui décidera si les personnes atteintes d’albinisme seront effectivement protégées, si mon fils autiste aura un jour une éducation spécialisée digne de ce nom octroyé par l’État qui reconnaîtra ou pas, que toutes les personnes différentes sont des citoyens ayant des droits.

C’est également la politique qui décide ou pas de protéger les défenseurs des droits. Qui leur donnera une retraite après avoir lutté pour les autres durant toute une vie, des fois au péril de leurs propres vies. C’est cette poli­tique qui décide si ce sont les routes, l’enseigne­ment, le tourisme, le werawera qui sera la priorité. C’est la politique qui peut décider si les postes de haut niveau seront réservés aux Malgaches compétents comme dans d’autres pays. Le litre de l’huile, le kilo du riz, les frais du bus comme le prix des médicaments, les frais d’hospitalisation ; tout cela c’est la politique qui en décide.

« Aujourd’hui, je sais que, pour provoquer un véritable changement, notamment pour tout ce qui relève des droits des femmes, il faut faire voter des lois, lancer des initiatives et donc prendre en compte la politique » disait Angelina Jolie. Ce qui est important et fonda­mental c’est de se rappeler qu’il nous faut voter pour notre pays et ne jamais voter pour des personnes. Car les hommes passent, changent, ont des intérêts. La patrie reste et restera à tout jamais fidèle à nous. Nous pourrions trahir notre patrie, mais elle ne nous reniera jamais.

Beaucoup diront qu’ils aimeraient bien voter pour les meilleurs mais ils ne font mal­heureusement jamais partie des candidats ! « Ny vanona tsy vonona, ny vonona tsy vanona » (les bons ne sont pas prêts, les cons le sont) disait une grande sœur de la société civile. Si aucun des candidats ne vous inspire, allez au moins voter pour que les pires ne soient pas élus.

Il est encore temps de s’inscrire à la liste électorale. Nous avons jusqu’au 31 décembre. Si une petite fatigue ou une petite envie d’indifférence vous prend, souvenez-vous de votre portefeuille et posez-vous la question s’il va tenir le coup encore longtemps. Ne pas voter a un prix, et ce prix est nettement plus élevé que d’aller voter.

Mbolatiana Raveloarimisa

Social justice Defender – Madagascar

Autisme Madagascar – President Founder

Nifin’Akanga mouvement – Founder

Radios Coalition for peace – CEO