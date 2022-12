SEMENCES – Garantir la qualité des produits

Selon les responsables publics comme les multiples partenaires qui opèrent dans l’appui au développement agricole du pays, il est important pour Madagascar d’assurer le renforcement du contrôle et de la certification des semences produites et commercialisées.

À savoir qu’à Madagascar, c’est le SOC ou Service Officiel de Contrôle des Semences et matériel végétal, institué par la loi du 5 janvier 1995 relative à la législation semencière, qui est le premier responsable du contrôle de la qualité et de la certification des semences sur l’ensemble du territoire national. Les activités de ce service évoluant sous la tutelle du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (MINAE) sont bien définies. Ce sont la certification des semences et l’homologation des variétés. En effet, seules les variétés homologuées peuvent être multipliées en tant que

semences certifiées.

Dans le contexte d’agrément des établissements semenciers, le SOC dispense aussi la formation nécessaire sur le processus de certification suivant la législation en vigueur. Par ailleurs, il dispose de plusieurs inspecteurs et contrôleurs semenciers répartis dans les 23 régions de l’île qui sont périodiquement formés autant que de besoin. Dans ce cadre, 8 nouveaux inspecteurs et contrôleurs de semences des régions Androy Anosy, et Atsimo Atsinana ont prêté serment au tribunal de première instance à Anosy cette semaine.

Selon les explications fournies par le ministère de tutelle, cette prestation de serment a été rendu possible grâce à la collaboration du MINAE par le biais du SOC avec le Programme AFAFI Sud financé par l’Union Européenne. Ces nouveaux inspecteurs et contrôleurs de semences ont suivi plusieurs séances de formations théoriques et pratiques et ont subi un test d’évaluation afin de mesurer les acquis et la maîtrise du domaine.

Pour que ces inspecteurs et contrôleurs de semence puissent exécuter leurs rôles et missions, le programme AFAFI Sud leur a fait don de matériels d’analyse et d’équipements comme l’humidimètre, sondes coniques, balances de précision, des gilets ainsi que des casquettes. Les nouveaux inspecteurs et contrôleurs vont étoffer l’équipe du SOC dans les régions. Ils ont pour mission de vérifier et contrôler la qualité des semences et de veiller aux respects des législations et des règlementations sur les semences auprès des acteurs de la filière semences. Il a été souligné que l’équipe des contrôleurs se renforce peu à peu et permet d’accélérer l’atteinte des objectifs du gouvernement en matière de production et de distribution de semences respectant les normes.

De nouvelles variétés

C’était légalement l’occasion pour le SOC de pré­senter officiellement le Catalogue National des Espèces et Variétés (CNVE) mis à jour. Cette nouvelle version contient 94 variétés et espèces dont

64 variétés de riz. Parmi ces 64 variétés, 26 ont été ajoutées telles que le FOFIFA 194/195/196, le Mangafototra, le Fy vary 32/85. Les responsables ont aussi tenu à souligner lors de cet événement que le CNVE constitue un outil incontournable pour les acteurs de la filière pour assurer la traçabilité et la qualité des semences utilisées.

Notons que le processus d’homologation des semences soumet la variété à des tests DHS (Distinction, Homo­généité, Stabilité) et VATE (Valeurs Agronomiques, Technologiques et Environne­mentales). Si les résultats des tests sont satisfaisants, l’homologation aboutit à l’inscription de la variété au Catalogue National des Espèces et Variétés cultivées à Madagascar. Par ailleurs, plusieurs conditions sont décrites dans les règlements techniques à remplir avant de pouvoir réaliser des activités sur les semences. Le Décret de décembre 2010 encadre la réglementation de la production, du contrôle, de la certification et de la commer­cia­lisation des semences.

Celui-ci précise dans son article 6, l’octroi d’une carte professionnelle à toute personne physique ou morale ayant satisfait à ces conditions techniques. L’agrément d’un établissement semencier est matérialisé par un « Permis d’Activités Semencières » ou PAS qui possède une durée de validité de trois ans re­nouvelables. Ce permis donne l’autorisation à un établissement semencier de produire et de commercialiser des semences et plants. En cas d’infractions aux règlements, le PAS peut être retiré. Outre l’autorisation pour les activités semencières, il offre également la personnalisation du profil d’un établissement qui possède, chacun, son propre QR code lui permettant d’avoir une identification numérique unique.