SANTÉ – Le MICC se préoccupe de la santé de son personnel

Aux petits soins. Le ministère de l’Industria­lisation, du commerce et de la consommation (MICC) ne néglige pas la santé de son personnel. Il a fait appel à l’Association malgache contre le diabète (Amadia) pour effectuer un dépistage gratuit, dans le parking du ministère à Ambohidahy, le 15 décembre. Le MICC a pris cette initiative, suite à la hausse du nombre de diabétique détecté, après les épidémies de coronavirus. En effet, l’Amadia a constaté que beaucoup d’entre les personnes ayant été infectées par la Covid-19 et qui n’avaient pas de problème de glycémie, auparavant, sont devenues diabétiques.

Dépistage gratuit

Deux cent cinquante-cinq personnes ont passé le test à Ambohidahy. Quatre hommes ont été testés positifs, soit un taux de prévalence de 1,86%. Cette coopération du MICC et de l’Amadia ne s’est pas limitée au dépistage du diabète. Les testés positifs ont pu passer un examen oculaire.

Ce dépistage gratuit du diabète est une occasion inouïe pour les agents de ce ministère, dont la majorité n’envisage pas d’effectuer ce test. À un stade avancé, le diabète peut présenter des complications, à savoir, la cécité, les maladies rénales, des maladies cardiaques, des plaies qui peuvent conduire à l’amputation des membres. Selon les médecins, le diabète est un état. C’est

sa négligence qui provoque des complications.

Les professionnels de santé du Service-médico-social du MICC ont sensibilisé les agents du ministère sur les préventions du diabète. Ils les ont encouragés à consommer des aliments sains et équilibrés, et à effectuer des exercices physiques. La pratique régulière d’exercices physiques par jour, protège contre ces complications. Les médecins recommandent, par ailleurs, aux non diabétiques, de surveiller leur état de santé, au moins, une fois par an.