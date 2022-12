MONTÉE DES EAUX À ANDRAVOAHANGY – Les mesures draconiennes tardent

L’eau monte, à nouveau, dans le quartier d’Andravoahangy. Des habitants dénoncent l’existence de constructions qui bouchent l’évacuation des eaux de pluie.

Non réactif. La com­mune urbaine d’Antananarivo (CUA) met du temps à agir, pour lutter contre la montée des eaux récurrente, à Andravoahangy. Ses rues se sont à nouveau transformées en un lit de rivière, depuis les averses du jeudi. Les eaux de pluie ne s’écoulent pas, comme cela a été déjà le cas en mi-novembre. Il avait alors fallu l’intervention des agents de la Société municipale d’assainissement (SMA) pour tarir l’eau. Cette montée des eaux dans les rues d’Andravoahangy est, pourtant, évitable.

Les facteurs sont connus, notamment, l’obstruction des canaux d’évacuation. « Ils sont remplis de déchets en plastique et de boues. Les infrastructures sont, par ailleurs, déjà vétustes », notaient des agents de la Société municipale d’assainissement (SMA) qui tentaient de déboucher les canaux avec des tubes en fer et de tarir l’eau avec une motopompe. Des habitants de ce quartier signalent, en outre, l’existence de maisons construites sur des canaux d’évacuation. « Notre quartier est inondé à chaque précipitation, depuis la construction de ces maisons. », dénoncent-ils.

Mais la CUA ne réagit pas. Des nettoyages ont été effectués, au mois de septembre, mais cela n’a pas permis de prévenir la montée des eaux. « Nous avons enlevé les préservatifs qui bouchent, principalement, les canaux d’évacuation. Nous avons déjà sensibilisé les prostitués et les gérants d’hôtels de ce quartier, de disposer de bacs à ordures pour jeter ces préservatifs, lors d’un ratissage effectué au mois de septembre », a indiqué Louisette Hasinarimino Raoniherijaona, directeur de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène (DEAH) auprès de la CUA.

Décision prise

Cette dernière note que des agents de la CUA vont effectuer une constatation à Andravoahangy, la semaine prochaine. En ce qui concerne la démolition des maisons qui bouchent l’évacuation des eaux, cette responsable reste évasive. « Les procédures de démolition sont longues. Une telle décision doit être prise au niveau du conseil communal », indique-t-elle. En 2015, la CUA n’a pas hésité à démolir des maisons construites sur des réseaux d’évacuation àAnkadimba­hoaka, qui bouchaient l’écoulement des eaux de pluie dans ce quartier, à l’époque. Depuis, les quartiers à proximité d’Ankadim­bahoaka sont protégés contre les inondations.

La saison des pluies ne fait que commencer à Antananarivo. La situation à Andravoahangy peut empirer, au cœur de la saison des pluies, si aucune mesure draconienne n’est prise. Pour le moment, cette montée des eaux perturbe les activités économiques à Andravoahangy. Les magasins en bordure de route ferment leurs portes. Les commerçants de friperie ne peuvent pas étaler leurs marchandises. L’arrêt du bus est déplacé. Ce sont les charretiers qui tirent profit de la situation. Ils assurent le transport des piétons qui ne veulent pas baigner leurs pieds dans l’eau, au tarif de 500 ariary.