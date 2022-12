MANDRITSARA – Il viole une septuagénaire

Crime sexuel. Un jeune d’Ampombilava, dans la commune d’Ambaripaika, du district de Mandritsara, s’est fait arrêter, mardi 13 décembre. Il est soupçonné d’avoir abusé sexuellement d’une femme âgée de 70 ans. La dame était malade et ne pouvait pas sortir de sa maison à cause de sa mobilité réduite. Le présumé pervers en aurait profité pour assouvir ses concupiscences. Ce jour-là, aux environs de 11 heures, il a fait intrusion chez elle pour la violer, selon les informations recueillies. Trahi par ses actes obscènes, le quidam a été capturé par le fokonolona excédé. Il a failli être lynché sur le champ si le comité de sécurité du village n’était pas venu à temps le récupérer. Il a été ligoté au pied d’un poteau en attendant les gendarmes. Il a été placé en garde à vue jusqu’à sa présentation au parquet. Il aurait reconnu le forfait. Sa victime a dû être hospitalisée. Son état de santé s’est amélioré progressivement, d’après les dernières nouvelles. C’est la seconde agression sexuelle enregistrée par la gendarmerie de la Sofia au cours de six derniers mois dans sa circonscription. L’autre concernait un viol incestueux.