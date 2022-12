MAHANORO – Des élèves drogués tabassent un enseignant

Furieux de sa remise à sa famille pour délinquance, un élève a rameuté ses comparses pour passer à tabac l’enseignant à l’origine de son renvoi. La police a arrêté les trois jeunes.

Du fil à retordre pour trois élèves délinquants. Avant-hier, ces adolescents ont été arrêtés par la police pour avoir roué de coups l’un de leurs enseignants. Grièvement blessé, celui-ci a dû être évacué dans un centre hospitalier. Placé en observation médicale, il est toutefois hors de danger après avoir reçu les soins nécessaires. Le mobile de cette affaire de coups et blessures volontaires se construit autour d’un règlement de compte.

De source policière, l’un des jeunes mouillés dans cette histoire a été révoqué de son établissement scolaire pour comportements inadmissibles et conduite contraire aux règlements de l’école. Face à ces agissements, l’enseignant a pris ses dispositions. Il a saisi le conseil et la direction, ce qui a abouti à la révocation du jeune homme.

Guet-apens

La mesure prise n’ayant pas plu à celui-ci, l’élève renvoyé a préparé sa vengeance. Il a de ce fait demandé à deux de ses compagnons de délinquance de l’aider pour porter son plan à exécution. Le trio a tendu un guet-apens à l’enseignant. Pris dans leur piège, celui-ci a été passé à tabac.

Après en avoir terminé avec lui, ils l’ont laissé dans un état préoccupant pour prendre la fuite. Le blessé a été pour sa part conduit à l’hôpital et le commissariat de sécurité publique à Mahanoro a ouvert une enquête. La recherche des trois délinquants s’ensuivait alors et ils se sont très vite faits cueillir. Sitôt arrêtés, les trois jeunes ont été placés en garde à vue. Soumis au feu roulant des questions dans un interrogatoire serré, ils ont avoué l’agression et ont dans la foulée savoir qu’il s’agissait d’un règlement de compte sur base de vengeance.

Lors de l’interrogatoire, il s’est également avéré que les trois élèves touchent au cannabis. Sous l’emprise de la drogue, ils ont commis cet acte gravissime qui fait froid dans le dos.

Le résultat de leur passage au parquet près tribunal de première instance à Vatomandry est attendu.