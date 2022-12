KARATÉ – Le COM condamne la décision de l’UFAK

L’Union des fédérations africaines de karaté, après avoir analysé le cas de Mada­gascar, a tranché sur le cas qui mine le karaté malgache. Les deux protagonistes, la fédération dirigée par Solofo Andrianavomanana reconnue par le Comité olympique malgache (COM) et le WKF, et celle présidée par Emile Ratefinanahary, reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports, ont été suspendus par l’Union des fédérations africaines de karaté (Ufak). Celle-ci, par l’intermédiaire de son président, Mesbahi Mohamed Tahar, a décidé de suspendre la Fédération de karaté de Madagascar.

«Devant cet état de fait inacceptable pour les autorités du karaté au niveau continental, … le bureau exécutif de l’Ufak a décidé la suspension immédiate des deux entités gérant le karaté à Madagascar de toutes les activités de l’Ufak, jusqu’au règlement final interne et concerté par les autorités gouvernementales et sportives de cette situation conflictuelle et la présentation d’une seule fédération nationale acceptée par tous pour la gestion du karaté. »

Illégal et putschiste

Solofo Barijaona Andriana­vomanana ne veut pas polémiquer. Pour lui, « la FKM que je dirige est la seule reconnue par la Fédération mondiale. Nous sommes étonnés de cette suspension car nous sommes élus légalement et notre mandat n’est pas encore arrivé à son terme. Ce qui nous étonne le plus c’est pourquoi l’Ufak a tranché en faveur de l’illégalité? À nous de méditer sur cela», conclut-il.

Devant cette décision de suspension, les réactions s’enchainent. Jean Alex Harinelina Randriamanarivo, secrétaire général du COM, n’a pas caché son étonnement sur la décision de suspension prononcée par l’Ufak. Il a confirmé que « le mandat de la FKM dirigée par Solofo Barijaona Andrianavomanana n’est pas encore terminé. Il est le seul reconnu par le WKF et le COM est derrière le président élu légalement. La prétendue FKM dirigée par Emile Ratefinanahary est illégale en tant que putschiste. Si la FKM est suspendue, il appartient au COM de diriger la fédération comme dans le cas de la boxe ». Le SG du COM ajoute: « Nous, Comité olympique malgache, nous condamnons avec véhémence cette décision de suspension de l’Ufak car celle-ci compte légaliser ce qui n’est pas légal (ndlr: Emile Ratefinanahary et son équipe).”

Le président du COM, lui, il a affirmé sans ambages que « l’État ne doit pas interférer dans la gestion de la fédération. Il appartient au Comité olympique malgache de donner l’aval pour la validité d’une fédération suivant les règles du mouvement sportif, l’immixtion injuste de l’État détruit le sport malgache ».

Pour sa part, Emile Ratefinanahary a souligné que « cette décision nous arrange bien si les athlètes ne sont pas sanctionnés. La balle est désormais dans le camp du gouvernement à travers le ministère et de la Fédération mondiale »