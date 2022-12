JEUX DES ILES 2023 – Les travaux de construction des infrastructures avancent

La construction des infrastructures sportives à Maha­janga, qui vont accueillir la 11e édition des Jeux des Iles de l’océan Indien de 2023, est en cours. Le ministre de la Jeunesse et des sports, Tinoka Robert Raharoarilala, et les représentants de la Commission internationale des Jeux (CIJ) ont effectué une visite des chantiers de construction de ces installations sportives, jeudi. Le but est de constater de visu l’avancement des travaux. La construction de la piscine olympique de 50 mètres, près du bloc administratif à Ampisikina, est réalisée à 60%. La capacité d’accueil des gradins est de mille spectateurs sur les installations de ce bassin olympique. La réception provisoire de la piscine se tiendra au mois de mars, soit un mois avant la fin des travaux. Concernant le gymnase couvert multisports, 30% des travaux restent à achever. Ils seront terminés au mois de mai au plus tard. Les deux installations sportives accueilleront quelques disciplines, du 25 août au 3 septembre à Mahajanga. Entre autres, les compétitions de natation et les rencontres de volleyball. Les tournois de Beach-soccer se tiendront sur la plage du Village touristique. Le comité d’évaluation viendra plus tard pour procéder à la vérification des normes internationales de ces sites sportifs. Les autorités locales, dirigées par le gouverneur de la région Boeny, ont également participé à la visite des chantiers.